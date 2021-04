» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 17/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Provincia había ordenado la suspensión de las clases presenciales, pero la medida podría ser revisada







Un comunicado de la Dirección General de Cultura y Educación anunció el cambio a modalidad virtual desde este lunes. Pero como el decreto de Nación disponiendo nuevas restricciones para el AMBA dejó afuera a Campana, la medida para nuestro partido podría levantarse durante el fin de semana. Confusión en un momento en donde la precisión informativa es esencial. La continuidad de las clases presenciales en nuestra ciudad no es clara. Sin bien el Gobierno nacional exceptuó a Campana de retroceder a Fase 2, la Provincia ya había anunciado a las autoridades educativas distritales que a partir de este lunes volvía la modalidad virtual. Es por eso que hasta ayer había una gran incertidumbre en la comunidad educativa tanto de escuelas públicas como de privadas, y los mensajes y llamadas se repetían con una misión: saber con certeza si la próxima semana los iba a encontrar a los chicos en las aulas o conectados desde sus hogares. "Es un quilombo tremendo", le reconoció una autoridad educativa a este medio, confundida entre las novedades que llegaban desde la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia y los anuncios del propio Municipio de Campana, que temprano por la mañana de ayer había adelantado que las clases no se iban a suspender. El Gobierno local no tiene jurisdicción sobre el funcionamiento de las escuelas, pero desde hace varias semanas viene abogando que continúen abiertas más allá del incremento de contagios de coronavirus. Empapeló la ciudad solicitando a la comunidad incrementar las medidas de prevención para evitar su cierre. Y días atrás, el intendente le pidió al gobernador Kicillof que no suspendiera la presencialidad en el distrito. Por eso, cuando se supo que el decreto presidencial 241/2021 que impuso nuevas restricciones al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejaba afuera a Campana, el Municipio salió a comunicar rápidamente que las clases no se suspenderían. "El decreto publicado esta mañana por el presidente Alberto Fernández no incluye a Campana en la denominada Fase 2, por lo que la ciudad continuará en Fase 3, esto implica que no se suspenderán las clases y que se mantendrán los horarios de apertura y cierre de comercios", notificó el Municipio. Esta postura entraba en contradicción con la comunicación de la Dirección General de Educación y Cultura, para la que Campana integraba el grupo de 40 partidos donde la presencialidad se suspendía desde el lunes hasta el 30 de abril inclusive. "Las escuelas permanecerán abiertas con las dotaciones de docentes y auxiliares necesarias para facilitar el intercambio de materiales educativos para estudiantes y familias. Las y los estudiantes seguirán con sus clases en el marco de la continuidad pedagógica no presencial", precisaba la nota. Y justificaba: "Esta nueva medida, de carácter temporal acotado, tiene como objetivo disminuir la circulación en la vía pública y el uso del transporte público en los distritos que se encuentran más afectados por la segunda ola de la pandemia". Pero durante las últimas horas de este viernes hubo señales de que esta disposición provincial quedaría sin efecto. En sus cuentas de redes sociales oficiales, la Dirección General de Educación y Cultura publicó que las clases presenciales se suspenden en los distritos en "Fase 2", dato que no precisaba en su primera comunicación. Por otro lado, y según consignó el medio Info Cañuelas -un distrito que también fue excluido del AMBA para la aplicación de las nuevas restricciones-, desde La Plata informaron de forma verbal al Consejo Escolar de esa ciudad que no habría suspensión de clases presenciales. "La Subsecretaría evaluó la situación de Cañuelas, son pocas las burbujas de alumnos que se han aislado y son pocos los contagios que se han dado dentro de las escuelas. En virtud de esos datos se decidió no suspender las clases", dijo a Info Cañuelas la presidenta del Consejo Escolar, Sandra Cardozo. "Por ahora tenemos una comunicación verbal. Entre hoy y mañana (sábado) el gobernador Axel Kicillof va a publicar el decreto en el que excluye a Cañuelas de los distritos del AMBA donde sí habrá suspensión de clases", añadió la funcionaria. Es muy probable que Campana también aparezca en esa normativa. De todas maneras, las comunidades educativas de las escuelas locales dejaron este viernes las aulas con incertidumbre. No saben si el lunes estarán de regreso. En un contexto que apremia, las dudas suman sus propias urgencias.



AMPARO El intendente de Vicente Lopéz, Jorge Macri, presentó un amparo en la Justicia bonaerense para intentar frenar la suspensión de las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril que dispuso el Ejecutivo Nacional, con apoyo del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Como gobierno tengo un poder que es la Justicia. No planteo una rebeldía, porque las normas están para ser respetadas. Voy a tratar de hacer lo que esté a mi alcance para garantizar que lo que no enferma, como las clases presenciales, continúe", sostuvo el jefe comunal. A la vez, aclaró que el pedido judicial es por la presencialidad en las escuelas y no tiene que ver con las restricciones de circulación durante la noche. "Sé que en la nocturnidad desordenada e ilegal sí ha subido el nivel de contagio. Pero para eso en Vicente López vamos a entregarles a los gastronómicos, salones de fiestas y gimnasios un subsidio no reintegrable de 40 mil pesos para que puedan seguir subsistiendo", explicó Jorge Macri. Dijo que "está demostrado que los chicos no se contagian en las escuelas" y cuestionó al gobernador Kicillof por no consultar la medida con los intendentes. Por su parte, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, firmó un decreto municipal para declarar a la educación como un servicio público esencial. Según informó el municipio, el referente de la UCR bonaerense firmó el pasado jueves el decreto 521/2021 por el cual instruye a las dependencias públicas del distrito a continuar trabajando para que "las clases puedan seguir impartiéndose de manera presencial". Si bien la decisión no está por encima del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, se trata de un gesto político alineado con la postura adoptada por Juntos por el Cambio y con otros de los jefes comunales de esa fuerza política.

