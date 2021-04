Efemérides del día de la fecha, 17 de Abril

DÍA MUNDIAL DEL MALBEC Impulsado por "Wines of Argentina" en el año 2010, hoy se conmemora la jornada en la que, con el apoyo de Pedro Pascual Segura (gobernador de Mendoza), se presentó ante la Legislatura Provincial un proyecto para fundar una Quinta Normal y una Escuela de Agricultura en dicha provincia en el año 1853. Tras la aprobación del mismo, el gobernador contrató al ingeniero agrónomo francés, Michel Aimé Pouget, quien dirigió la Quinta y priorizó el cultivo de las semillas de Malbec al determinar que su adaptación al suelo argentino sería favorable. Por otra parte, se celebra el éxito de la industria vitivinícola nacional y se busca posicionar al Malbec argentino en el mundo. Según "Wines of Argentina" esta fecha "no sólo [es] el símbolo de la transformación de la vitivinicultura argentina, sino el punto de partida para el desarrollo de esta cepa, emblema de nuestro país a nivel mundial". Por otra parte, se estima que el año pasado se exportaron aproximadamente 129 millones de litros de Malbec a 119 países.



DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA Establecido por la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) en el año 1989, en este día se concientiza acerca de la hemofilia y otros trastornos de coagulación y se celebran los avances continuos en el tratamiento. Esta fecha fue elegida para conmemorar el nacimiento de Frank Schnabel, fundador de la Federación. El tema de este año es "Adaptarse al cambio: Preservar la atención en un mundo nuevo" y tiene el objetivo de acerca y unir a la comunidad de trastornos de la coagulación. Al respecto, César Garrido (presidente de la FMH) expresó: "La pandemia de COVID-19 ha complicado las vidas de las personas con trastornos de la coagulación, pero no podemos dejar de luchar por lograr ´Tratamiento para todos´. El Día mundial de la hemofilia constituye una plataforma para demostrarle al mundo que nuestra comunidad es resiliente y que superaremos este nuevo reto, como hemos superado otros desafíos en el pasado". La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria caracterizada por la aparición de hemorragias internas y/o externas que se producen por la deficiencia parcial o total de una proteína coagulante denominada globulina antihemofílica.



SE LANZA "POR PRIMERA VEZ" Un día como hoy en el año 2020, Camilo lanzaba su disco debut "Por primera vez". Producido por el cantante colombiano junto a Jon Leone e integrado por canciones compuestas por el artista con Shakira, Mau y Ricky y Sebastián Yatra, el disco es descripto por Camilo de la siguiente manera: "Desde la primera canción hasta la última es un disco hecho en casa y en familia, con mis mejores amigos, pero sobre todo lo más importante es que es la gente más cercana a mí". Entre las canciones se encuentran "La difícil", "No te vayas" y "Favorito".



17 de Abril

