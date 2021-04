Un motociclista chocó por detrás a un auto que ingresaba a una estación de servicio de GNC. Un joven de alrededor de 20 años fue traslado por el SAME hasta el Hospital San José, luego de que colisionar con su moto a un Volkswagen Gol que ingresaba a la estación de servicio de GNC de Balcarce y Sivori, frente a la Ruta 6. Aparentemente, ambos vehículos circulaban por Balcarce y cuando el Gol dobló por Sivori para ingresar a la estación de servicio, el motociclista no alcanzó a frenar lo suficiente para evitar chocar y caer contra el pavimento.

Golpeado, el conductor de la moto esperó al SAME sobre el asfalto.



No alcanzó a frenar y terminó en el hospital

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar