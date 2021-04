Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del sábado, 17/abr/2021. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del sábado, 17/abr/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Rincón del Tango:

Nombre real: Tudisco, Adolfo - Seudónimo: Horacio Devriew, Cantor - (4 de julio de 1923- 18 de enero de 2004) - Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina. Dueño de una musicalidad envidiable, en la que se advierte una tremenda sensibilidad gardeliana, casi natural contra otras opiniones que respeto, no buscada ex profeso. Con un timbre de voz, un fraseo y una coloratura especial que hacía que algún sector del público opinara que quería parecerse al Zorzal. La calidad de su registro de barítono y su exquisita media voz, era mucho más que una simple imitación, puedo reconocer que hizo una recreación exagerada del espíritu y expresividad de Gardel, pero no una copia. Tanto es así, que cuando se aparta del repertorio gardeliano, sin abandonar el estilo suyo de siempre, uno redescubre a una de las voces más importantes de su época. Nació en el barrio de Boedo. Sus padres fueron inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina muy jóvenes y formaron una familia numerosa con ocho hijos, cinco varones y tres mujeres. Fue lustrabotas, repartidor de pan y peón en un frigorífico. De los hermanos varones dos serían cantantes, él y su hermano Aquiles, quien se inició como cantor de tangos con la orquesta de Roberto Dimas, pero donde realmente se destacó fue en la gran orquesta de jazz Santa Anita - Ritmo en el Alma, con el nombre artístico de Alberto Deval. El 24 de junio de 1935, la muerte de Carlos Gardel produciría un impacto tremendo en Adolfo, a pesar de sus 12 años de edad. Recuerdan sus hermanos mayores que al ver sus fotos y al escuchar su voz repetía "a este hombre hay que cantarle y sentir como si su voz estuviera escondida en nuestra garganta". Poco a poco fue desarrollando su vocación, su voz estaba presente en cualquier reunión social que se desarrollaba en el barrio. Allí vivían dos hermanos de apellido Cirulli, que actuaban en los bares de la zona, donde animaban a los concurrentes junto a las llamadas vitroleras, Adolfo logra que lo escuchen los Cirulli y en forma inmediata pasa a formar parte del grupo, hasta que otro vecino, el destacado pianista Enrique Mora lo incorpora a su cuarteto. Llega el año 1941 y es requerido por el director del conjunto Los Andinos, don Silvio Spalleta y lo hace debutar en la emisora Radio Del Pueblo, muy escuchada por el público tanguero. Luego pasa por la orquesta de Carlos del Río y en 1944 lo convoca el prestigioso bandoneonista Jorge Argentino Fernández. En ese año se inscribe en un concurso de Radio Splendid, con el nombre de Horacio Dreview, resultando el ganador del mismo y obteniendo como premio tres meses de contrato con la emisora. Después pasa a actuar con su actual nombre artístico en el binomio Sucher-Landi, hasta que es llamado por Miguel Caló para reemplazar al exitoso cantor Raúl Iriarte, lamentablemente no pudo llegar al disco con la Orquesta de las Estrellas. Graba por primera vez en 1949 con el maestro Joaquín Do Reyes, los tangos Ventanita de arrabal y Lloró como una mujer, además de un notable éxito en Radio El Mundo y en el cabaret de la avenida Corrientes al 700, El Empire. Su nombre artístico fue inspirado en el de su hermano Aquiles que cantaba bajo el seudónimo de Alberto Deval. Comienza a crecer su fama y, a fines de 1950, es requerido por el maestro Horacio Salgán para compartir el rubro de cantor con Ángel Díaz, El Paya. A principios de 1951, graba con la orquesta de Salgán tres temas que a través del tiempo perdurarán como obras de antología: los tangos Pobre colombina, Sueño querido y Yo te bendigo. Antes de finalizar el año es contratado por el recién inaugurado Canal 7 de Televisión de Buenos Aires. En 1952, la compañía discográfica T.K. decide contar con él entre las figuras de la empresa -en este sello grababa el gran Aníbal Troilo-, Deval acepta la propuesta pero exigiendo el acompañamiento del brillante músico y arreglador Argentino Galván. Allí graba su primer 78 rpm como solista: Arrabal amargo y Esta noche estoy de tangos, este último una verdadera joya del género. En 1953, recorre toda la Argentina y Uruguay, donde logra un gran suceso en Radio Nacional de Montevideo, acompañado por el conjunto de Isidro Pellejero. De regreso a Buenos Aires es contratado por Radio El Mundo para actuar en horarios centrales, donde cada actuación era presenciada por mucho público, que llenaba su auditorio. Además, en sus actuaciones participaba una de las locutoras más importantes que ha dado la radio en la Argentina, la señora María Esther Vignola, con quien tuvo una relación. Terminada la misma, se casó con María Teresa Canale, con quien tuvo dos hijos, Horacio y Teresa. Sus éxitos fueron en forma progresiva, tuvo una breve temporada con la orquesta de Mariano Mores, grabaciones en el sello Music Hall, pero lamentablemente para el público argentino, Horacio era requerido continuamente en todos los países americanos, especialmente en los Estados Unidos, donde viajó, en 1972, para actuar en el famoso Waldorf Astoria de Nueva York, y decide radicarse allí. Poco tiempo después conoce y se enamora de Gladiana Beltram, una colombiana con quien se casa, después de separarse legalmente de su primer matrimonio. De esta unión nace Grissell. Este gran cantor y excelente persona, genuino representante del mejor estilo tanguero, falleció rodeado del amor de su hija y de su mujer, en Miami (Estados Unidos) ciudad donde residía. Algunos datos extraídos de Todo Tango.

