El Millonario superó 5-0 a Central Córdoba y se arrimó a Colón. En tanto, en la Zona 2, Vélez estiró su ventaja al derrotar 2-0 a Huracán. En el inicio de la 10ª fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, River Plate consiguió un contundente triunfo en Santiago del Estero al golear 5-0 como visitante a Central Córdoba con un doblete de Rafael Santos Borré y tantos de Fabrizio Angileri (abrió el partido en el adicionado de la primera parte), José Paradela y Federico Girotti. Con esta victoria en el flamante Estadio Único Madre de Ciudades, el Millonario llegó a 18 puntos y se ubicó en la segunda posición de la Zona A, dos unidades por debajo del líder Colón, que mañana recibirá a Godoy Cruz. Por esta misma zona, ayer, Rosario Central venció 1-0 como visitante a Aldosivi de Mar del Plata y, con 15 puntos, alcanzó la línea de Estudiantes de La Plata y Racing Club, que comparten el tercer puesto. Los otros dos partidos de este viernes correspondieron a la Zona B. Por un lado, Vélez Sarsfield le ganó 2-0 como local a Huracán con goles de Federico Mancuello y Juan Lucero. Así llegó a los 22 puntos y extendió a seis su ventaja como líder. Con 16, en el segundo escalón, se encuentran Lanús (que hoy visita a Sarmiento) y Talleres de Córdoba, que ayer superó 3-0 como local a Unión de Santa Fe (4º con 14). La programación continuará hoy con otros cuatro partidos que modificaron sus horarios de inicio para acomodarse a las nuevas restricciones de circulación que rigen en el AMBA. Así, Lanús visitará a Sarmiento desde las 13.30 horas; San Lorenzo será local frente a Argentinos Juniors desde las 15.45 horas; Boca Juniors recibirá en La Bombonera a Atlético Tucumán a partir de las 18.00; y Newells jugará en Rosario (donde no hay restricciones) frente a Patronato desde las 20.15. Mañana domingo se medirán: Arsenal vs Racing Club (13.30), Estudiantes de La Plata vs Gimnasia de La Plata (15.45), Independiente vs Defensa y Justicia (18.00) y Colón vs Godoy Cruz (21.00). Finalmente, el lunes se cerrará la fecha con Banfield vs Platense (18.00).

ANGILERI ABRIÓ EL MARCADOR EN EL ADICIONADO DEL PRIMER TIEMPO.



Liga Profesional:

River goleó en Santiago

