ENCUENTRO Nº 35. En 34 partidos, Villa Dálmine ganó 15 veces; All Boys, en 12 oportunidades; y empataron en 7 oportunidades. El Violeta convirtió 34 goles, mientras el Albo marcó 31. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 17 partidos: Villa Dálmine ganó 9 (19 goles); All Boys venció 3 veces (12 goles); y empataron en 5 ocasiones. COMO LOCAL ALL BOYS. Jugaron 17 encuentros: Villa Dálmine ganó 6 (15 goles); All Boys venció en 9 (19 goles); e igualaron 2 veces. EL ÚLTIMO PARTIDO. El sábado 16 de noviembre de 2019, por la 13ª fecha de la Primera Nacional 2019/20, Villa Dálmine se impuso 1-0 con gol de Brian Orosco. EL ÚLTIMO COMO LOCAL. El sábado 8 de abril de 2018, por la 22ª fecha de la B Nacional 2017/18, Villa Dálmine ganó 1-0 con gol de Gonzalo Papa. APOSTILLAS. El Violeta acumula 5 partidos sin perder ante All Boys, con 3 victorias y 2 empates. Y como local suma 8 encuentros sin derrotas, con 5 triunfos y 3 empates. El último traspié en Campana fue el sábado 28 de septiembre de 1985, por la 30ª fecha de la Primera B: cayó 3-1, con goles de Fabián De Sarrasqueta (2) y Héctor Scotta para el cuadro de Floresta, descontando José Sayago para Villa Dálmine. MAXIMOS GOLEADORES: Dante Repetto y Francisco Ramón Portillo por Villa Dálmine; y Fabián De Sarrasqueta por All Boys con 3 goles cada uno. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL El sábado 8 de abril de 2018, por la 22ª fecha de la B Nacional 2017/18, Villa Dálmine ganó 1-0 con gol de cabeza del uruguayo Gonzalo Papa. VILLA DÁLMINE (1): Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Marcos Rivadero; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Favio Durán. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Nicolás Cherro, Federico Recalde, Horacio Falcón, Federico Jourdan, Francisco Nouet y Jorge Córdoba. ALL BOYS (0): Nahuel Losada; Gabriel Romero, Sebastián Ibars, Ignacio Vázquez, Gastón García; Hugo Soria, Darío Stefanatto, Cristian Canhué, Leandro Barrera; Maximiliano Salas y Martín Giménez. DT: Mariano Ferrero. SUPLENTES: Matías Vaccaneo, Facundo Melillan, Ezequiel Ovejero, Federico Gino, Brian Guerra, Facundo Castro y Matías Sandoval. GOLES: ST 33m Gonzalo Papa (VD). CAMBIOS: ST 20m Sandoval x Giménez (AB); 21m Ovejero x Stefanatto (AB) y Córdoba x Durán (VD); 30m Jourdan x Sánchez (VD); 34m Guerra x Barrera (AB); y 44m Falcón x Burzio (VD). AMONESTADOS: Sánchez y Córdoba (VD); García, Canhué y Stefanatto (AB). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Ramiro López.

LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGARON EN CAMPANA, EL VIOLETA SE IMPUSO CON UN CABEZAZO DE GONZALO PAPA.



El Historial:

Villa Dálmine - All Boys

Por Gustavo Belsué

