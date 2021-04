MESSI, POR UNO MÁS Hoy se disputará la final de la Copa del Rey 2021 entre el Barcelona de Lionel Messi y Athletic Bilbao. El partido se jugará en Sevilla desde las 16.30 hora argentina (transmite DirecTV) y enfrentará a los dos equipos más ganadores de la historia del trofeo: el elenco catalán acumula 30 títulos, mientras el vasco suma 23.



SEMIS EN INGLATERRA Desde las 13.30 (transmite ESPN), hoy se medirán Manchester City y Chelsea por las semifinales de la FA Cup. Ambos equipos también están clasificados a las semis de la Champions League. La otra llave de la FA Cup se definirá mañana entre Leicester y Southampton. Mientras tanto, ayer se abrió la 32ª fecha de la Premier League con el empate 2-2 entre Everton y Tottenham. Hoy juegan: Newcastle vs West Ham y Wolverhampton vs Sheffield. EMPATÓ LILLE El líder de la Ligue 1 de Francia, Lille, igualó ayer 1-1 con Montpellier en el inicio de la 33ª fecha. Así llegó a 70 puntos y le sacó cuatro al Paris Saint Germain, que juega mañana ante Saint Etienne. PRIMERA B METRO En el inicio de la 7ª fecha del Apertura, Talleres (RE) goleó 4-0 a Sacachispas (Juan Mercier fue suplente). Así, el conjunto de Remedios de Escalada llegó a 11 puntos y se ubicó a dos del líder Defensores Unidos, que juega mañana. Hoy lo harán: Deportivo Armenio vs Los Andes (14.00; TyC Sports), Deportivo Merlo vs Cañuelas, San Miguel vs Acassuso, UAI Urquiza vs J.J. Urquiza y Villa San Carlos vs Colegiales (15.30). PRIMERA C Hoy comienza la octava fecha del Apertura con dos partidos: Sportivo Italiano vs Berazategui y El Porvenir vs L.N. Alem (15.30). Los líderes del certamen son Ituzaingó (visita mañana a Luján) y Central Córdoba de Rosario (tendrá fecha libre). PRIMERA A FEMENINA Después del parate por la fecha FIFA, hoy arranca la tercera fecha del certamen: por la Zona A juegan Lanús vs San Lorenzo (10.00), mientras que por la Zona B lo harán Comunicaciones vs Platense (10.00), UAI Urquiza vs Estudiantes de La Plata (11.00), Excursionistas vs Villa San Carlos (15.30) y Huracán vs Independiente (16.00).

Breves: Fútbol

17 de Abril de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar