En otra deslucida actuación igualó 0-0 con All Boys como local y sigue sin poder ganar en el campeonato. En la primera parte contó con situaciones para abrir el marcador, pero en el complemento su rendimiento fue muy pobre. De la Riva comunicó su renuncia por la noche. El flojo arranque de campeonato de Villa Dálmine sumó ayer un nuevo capítulo. Y un nuevo empate: en seis fechas, el equipo no ganó y ha cosechado cinco igualdades y una derrota. Y apenas marcó dos goles. Situaciones que son consecuencia del pobre funcionamiento del equipo y de una combinación de individualidades que se muestran lejos del rendimiento esperado. Por eso, las miradas terminan concentradas en el banco de suplentes, desde donde Felipe De la Riva no transmite calma. Por el contrario: les reclama de manera enérgica a sus dirigidos y recibe rechazos desde el campo de juego por sus formas. Algunos lo hacen con miradas de resignación, pero, durante el segundo tiempo, ya fastidiado, Marcos Sánchez decide frenarle el carro: "¡Pará Felipe!" le grita, antes de darle un puntinazo a la pelota. Sobran los nervios y pareciera flotar entre los jugadores un miedo a equivocarse propio de un conjunto que se encuentra peleando el descenso a pocos partidos del final. Pero apenas van seis fechas de un torneo en el que, justamente, no hay descensos. Falta confianza, claro. Pero sin victorias, ¿cómo recuperarla? Terminado el partido, De la Riva se marcha del estadio rápidamente, sin pasar por el vestuario local ni charlar con los jugadores y le da mayor fuerza al interrogante sobre su continuidad. Horas después, a través de su representante, informó que no seguirá en el cargo. Minutos después, el club comunicó la decisión y señaló que fue de "común acuerdo". Así, el 0-0 frente a All Boys marcó el final de un ciclo que comenzó en marzo de 2020, pero que apenas constó de 15 partidos en los que Villa Dálmine solo cosechó una victoria (ante San Martín en Tucumán durante el Torneo de Transición). Ayer, ante el elenco de Floresta, el Violeta volvió a repetir errores y tuvo otra vez escaso volumen de juego, aunque en el primer tiempo logró generar situaciones como para abrir el marcador. Luego, en el complemento, desbarrancó y fue parteneire de un partido muy chato. Incluso, tampoco tuvo ese orgullo que mostró en los minutos finales del duelo ante San Martín (SJ) para tratar de ir por algo más que otro empate. Por eso se quedó con otro empate. Y sin entrenador. EL PARTIDO Villa Dálmine salió al campo de juego con las tres modificaciones ya anunciadas y con un esquema 4-3-1-2 que le daba a Díaz la responsabilidad de convertirse en conductor. Y el arranque del local fue muy bueno: al minuto, Sosa controló un centro bajo de Flores y, de media vuelta, obligó a la estirada de Mastrolía, que alcanzó a manotear el balón. Y en ese tiro de esquina ganó Cáseres en el primer palo y generó otro córner. Sin embargo, All Boys se sobrepuso rápidamente a ese momento: logró disputar el mediocampo, encontró la pelota y, a partir de allí, aprovechó que el Violeta no tomaba correctamente las marcas y retrocedía demasiado para defender. Por eso dispuso del dominio territorial del juego, provocando que el elenco campanense no tuviera más alternativas que salir con pelotazos largos para un Sosa que quedaba aislado entre los centrales visitantes. El equipo de nuestra ciudad recién pudo romper esa dinámica sobre los 20 minutos, cuando Gagliardi fue al piso y recuperó en el círculo central, permitiendo que luego Sosa asista al vacío a Tello, cuya definición se fue junto al palo derecho. Pareció reaccionar entonces Villa Dálmine, al que le siguió costando interrumpir la circulación del elenco de Floresta, pero que encontró en dos buenas salidas de Pollacchi y la jerarquía de Gagliardi cimientos para construir acciones ofensivas colectivas. A los 30, el debutante Bersano tuvo campo libre para avanzar por izquierda y sacó un gran remate que Mastrolía alcanzó a manotear, dando un rebote al que Gagliardi no logró empujar al fondo de la red. Y a los 33, Tello llegó al fondo por derecha y envió un centro que Gagliardi bajó para Schweizer, quien desperdició la mejor opción de gol: su remate frontal desde la puerta del área salió apenas ancho. Así, al Violeta se le fue un primer tiempo en el que contó con pasajes favorables a sus ambiciones, pero en el que tuvo problemas para circular el balón (como Schweizer y Sánchez no encontraban espacios para recibir, el equipo no tenía pases internos y la pelota debía retroceder hasta los centrales). Y en el que también mostró dificultades para presionar en torno al círculo central, permitiendo que All Boys pueda jugar en terreno ajeno, más allá que Bilbao casi no pasó sobresaltos en esos 45 minutos iniciales. En la segunda parte, el rendimiento de los dirigidos por Felipe De la Riva decayó notablemente. Y si bien All Boys lució mejor plantado, tampoco tuvo el fútbol necesario para llegar a la victoria. Igualmente, contó con las mejores situaciones del complemento: un cabezazo de Céliz que pegó en la base del palo y un zurdazo de Cardozo que salió ancho. En Villa Dálmine, Gagliardi se quedó físicamente; Sosa luchó solo sin suerte; Sánchez fue un compendio de imprecisiones; Díaz intentó desde la gambeta sin éxito; y Schweizer siguió siendo intrascendente. Así, ni siquiera hubo espacio para las subidas de Bersano (que igualmente se las arregló para generar un foul sobre el borde del área) y solo Flores pudo sorprender en un desborde por derecha que terminó con un lindo centro que Sosa no logró cabecear de lleno. Encima, en un trámite que necesitaba cambios sí o sí, el DT demoró las variantes de manera llamativa y, para cuando las realizó, el equipo ya había perdido la brújula por completo. Por eso, Larrea fue más confusión, mientras Vázquez y Garro solo estuvieron un puñado de minutos en cancha y apenas si tuvieron contacto con el balón. Una combinación que derivó en el cuarto empate consecutivo como local. Y, posteriormente, en la salida del DT. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Emanuel Bilbao; Franco Flores, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Fernando Bersano; Laureano Tello, Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez; Germán Díaz; Alejandro Gagliardi y Sergio Sosa. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Lucas Bruera, Agustín Stancato, Santiago Moyano, Facundo Rizzi, Facundo Lando, Tomás Garro, Franco Costantino, Leandro Larrea y Luciano Vázquez. ALL BOYS (0): Ezequiel Mastrolía; Tomás Oneto, Facundo Butti, Mauro Maidana, Facundo Cardozo; Gastón Díaz, Jonathan Blanco, Lucio Compagnucci, Ariel Lucero; Milton Céliz y Marco Iacobellis. DT: Axel Clazón. SUPLENTES: Javier Bustillos, Facundo Ardiles, Darío Stefanatto, Lautaro Lusnig, Jonathan Requena, Facundo González, Facundo Espósito, Tomás Kolln y Míkeas González. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 20m Espósito x Iacobellis (AB); 25m Stefanatto x Blanco (AB); 30m Larrea x Díaz (VD) y Moyano x Flores (VD); 40m Garro x Sánchez (VD) y Vázquez x Gagliardi (VD). AMONESTADOS: Flores (VD); Oneto, Butti y Compagnucci (AB). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Gastón Suárez.

EL ARQUERO MASTROLÍA SE MOSTRÓ MUY FIRME Y DESACTIVÓ LOS INTENTOS VIOLETAS. LAS SEGUNDAS PARTES NUNCA SON BUENAS El segundo ciclo de De la Riva se cerró con 27% de efectividad. Anoche se definía quién se hará cargo interinamente del plantel. Las segundas partes nunca son buenas, dicen. Y el segundo ciclo de Felipe De la Riva en Villa Dálmine cumple con el dicho: en 15 partidos cosechó solo una victoria, nueve empates y cinco derrotas. Así, apenas obtuvo 12 de los 45 puntos disputados. O sea: tuvo un discreto 27% de efectividad. El uruguayo retornó a Campana precedido por un buen primer ciclo, el cual comenzó en abril de 2017 y se extendió hasta octubre de 2018. En este período dirigió 51 encuentros: 49 de la Primera Nacional (17 PG, 13 PE y 19 PP; 43% de efectividad) y 2 de Copa Argentina (victoria por penales ante UAI Urquiza y derrota frente a River Plate). Esta experiencia tuvo como punto cumbre el Reducido 2018, cuando Villa Dálmine quedó eliminado por San Martín en aquel inolvidable 3-3 en Tucumán. Luego, del Violeta pasó sin escalas a Agropecuario, que le había hecho una gran oferta económica para sacarlo de Mitre y Puccini. Sin embargo, en Carlos Casares, el DT terminaría iniciando una racha negativa que todavía hoy lo persigue. Es que tras culminar la temporada 2018/19, allí empezó una seguidilla de muy pobres resultados: desde el comienzo de la temporada 2019/20 hasta el presente apenas ha logrado tres victorias (dos con Agropecuario en 9 partidos; ninguna con Mitre de Santiago del Estero en 7 encuentros; y apenas una con Villa Dálmine en 15 juegos). Ahora, su saluda obliga a la dirigencia Violeta a buscar un nuevo entrenador. Y también a definir un "interino" para que se haga cargo del plantel a partir del lunes para planificar el duelo del próximo fin de semana frente a San Telmo como visitante. La última vez que se necesitó un "interino" recurrió a Martín Piñeyro, actual DT del Selectivo. Sin embargo, el entrenador no estaría disponible la próxima semana y se debería buscar una alternativa para acompañar al preparador físico José "Pepi" Soto y al entrenador de arqueros Lisandro Mendoza, quienes son empleados del club y seguirán en el cuerpo técnico.

EN SU SEGUNDO CICLO, DE LA RIVA SOLO COSECHÓ UN TRIUNFO EN 15 PARTIDOS. FERRO E INSTITUTO TAMPOCO DESPEGAN Con cinco partidos, ayer comenzó la sexta fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Y además de Villa Dálmine, tampoco despegan Instituto ni Ferro Carril Oeste, que ayer igualaron 2-2 en Córdoba. Así, la Gloria cosechó su quinto empate y presenta la misma campaña que el Violeta, mientras Ferro también suma solamente 5 unidades (aunque ya tiene una victoria en su haber). Además, este sábado también jugaron: Brown de Adrogué 0-3 Defensores de Belgrano, Barracas Central 1-0 Deportivo Morón y Gimnasia de Jujuy 2-0 Tristán Suárez. Hoy se completa la fecha con cuatro encuentros: Atlético de Rafaela vs Almagro (15.00), Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Santamarina de Tandil (16.00), San Martín de San Juan vs San Telmo (16.30) y, en Mendoza, habrá duelo de líderes entre Independiente Rivadavia y Güemes de Santiago del Estero (20.00; TyC Sports). En tanto, la sexta fecha de la Zona A comenzó el jueves (Alvarado le ganó 1-0 a Temperley) y recién continuará hoy con dos partidos: Atlanta vs Deportivo Riestra (13.30; TyC Sports) y Estudiantes de Buenos Aires vs Estudiantes de Río Cuarto (15.00). Mañana lunes jugarán: Nueva Chicago vs San Martín de Tucumán (14.00), Tigre vs Deportivo Maipú (16.00), Chacarita vs Belgrano (18.00) y Quilmes vs Agropecuario (18.00). El martes cerrarán Mitre vs Gimnasia de Mendoza.

Primera Nacional:

Villa Dálmine sumó un nuevo empate y se quedó sin DT

