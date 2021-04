» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 18/abr/2021 de La Auténtica Defensa. El lunes a las aulas:

Provincia levantó la suspensión de las clases presenciales







Fue ayer, luego de una gran confusión alrededor de la medida. El viernes las escuelas habían terminado la jornada con la orden de pasar a la virtualidad desde esta semana. Este sábado se confirmó que, al menos por el momento, continuarán las clases presenciales en Campana. La Dirección General de Educación y Cultura bonaerense emitió un comunicado "rectificatorio" levantando la suspensión que había anunciado horas antes. En el medio, la comunidad educativa de la ciudad -así como de otros distritos del AMBA excluidos de retroceder de fase como Zárate y Exaltación de la Cruz- transitó el último día de clases de la semana con profunda incertidumbre y también algo de malestar debido a las informaciones encontradas. Finalmente, ayer se conoció que Provincia autorizó que las escuelas sigan funcionando bajo modalidad presencial. El nuevo comunicado decreta que "se suspenden las clases presenciales en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de enseñanza, para la gestión estatal y privada en 35 distritos de la Provincia de Buenos Aires, fuertemente afectados por la segunda ola, desde el lunes 19 y hasta el 30 de abril inclusive". "La medida es parte del conjunto de restricciones establecidas para reducir la circulación en los distritos de Fase 2", detalla la nota, que fue enviada a las Jefaturas de Inspección Regional y desde allí circuladas a las autoridades educativas distritales. Los 35 distritos del AMBA que retrocedieron a Fase 2 por disposición de la Nación fueron Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. Campana, Zárate, Exaltación de la Cruz, Brandsen y Cañuelas quedaron fuera de las nuevas restricciones. La medida se conoció ayer y, según pudo averiguar La Auténtica Defensa, corrieron los mensajes y las llamadas para notificar tanto a padres como a docentes. Y es que se había culminado la semana con la orden de regresar a la enseñanza remota a partir de mañana. "Es un cambio sobre la marcha", le dijo una docente a este medio el sábado. Las escuelas donde trabaja se apresuraban a avisar por chat que esperaban el lunes a su comunidad educativa de vuelta en las aulas. En esa línea también asesoraron los gremios a sus afiliados. "Tanto acá como en otros distritos nosotros siempre apoyamos la presencialidad, habiendo participado de la elaboración del plan jurisdiccional, haciendo se cumplan los protocolos dentro de las escuelas. Pero siempre tenemos que esperar y tener en cuenta lo que pasa epidemiológicamente en el distrito: si Campana cambia de fase, si tiene mucho crecimiento de contagios -que es lo que está pasando-, estamos convencidos que por una cuestión de cuidado de docentes y alumnos se deben suspender las actividades", expresó Andrea Villarreal, secretaria adjunta de Suteba Campana. Una posición más intransigente tiene Udocba: más allá que acatará la presencialidad, viene exigiendo la modalidad virtual antes incluso de que comenzará el ciclo lectivo 2021. Sin ir más lejos, el miércoles encabezó un paro provincial al que no se plegó ninguno de los otros cinco sindicatos del Frente de Unidad Docentes. "Vamos a seguir impulsando la suspensión (en Campana) porque el ritmo real de los contagios no se condice con la Fase 3", sostuvo Pedro Espinosa, secretario general. Espinosa considera que en Campana no hay "suficiente bocas de testeos" y que el número de casos reales está disparado. En ese sentido, reiteró la necesidad de cuidar a los docentes y que las clases presenciales se suspendan, aunque aclaró que Udocba "continuará esta semana acompañando a los compañeros en las escuelas, relevando los casos y constatando el cumplimiento de los protocolos".

Campana, Zárate, Exaltación de la Cruz, Brandsen y Cañuelas quedaron fuera de las nuevas restricciones.



El lunes a las aulas:

Provincia levantó la suspensión de las clases presenciales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar