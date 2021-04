Así quedó confirmado de manera oficial tras la Resolución 1208/2021 de la provincia de Buenos Aires. La prohibición de circular de 23 a 6 de la mañana también sigue vigente. Campana quedó comprendida en el grupo de distritos bonaerenses en Fase 3 y evitó incrementar el nivel de restricciones tal como les fue definido a otros 35 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires. Lo confirma la Resolución 1208/2021 de la provincia de Buenos Aires: "Estarán incluidos en Fase 3 los municipios que de acuerdo al artículo 13 del Decreto Nacional Nº 235/21 modificado por su similar Nº 241/21, fueran considerados lugares de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario, siempre que no integraren el aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) según está definido en el artículo 3º del Decreto Nº 125/21". Precisamente, esta última normativa deja afuera a Campana de esta región junto con Zárate, Exaltación de la Cruz, Cañuelas y Brandsen. Este viernes el Municipio de Campana recordó a través de las redes sociales cuáles eran las características de la Fase 3: cierre de locales de gastronomía de 23 a 6 hs; prohibición de circular desde las 0 a las 6 horas; cierre de comercios en general desde las 20 a las 6; dictado de clases presencial; prohibición de las reuniones de personas en casas; actividades deportivas permitidas solo al aire libre y hasta 10 personas; actividades religiosas autorizadas solo hasta 30 personas en espacios abiertos; casinos, bingos, museos y salones de fiestas no autorizados; y restaurantes y bares con aforo del 30%. Las restricciones establecidas en el articulo no serán aplicables a las personas afectadas a las actividades y servicios esenciales, aquellas vinculadas a las actividades industriales que se encuentren trabajando en horario nocturno y a quienes deban retornar a su domicilio habitual desde su lugar de trabajo o concurrir al mismo. Todas las personas exceptuadas deberán portar el "Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19" que las habilite. Además, sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. "Este sábado a la madrugada se conoció el decreto del gobernador que ratifica que nuestra ciudad sigue en Fase 3, como lo afirmaba el decreto del Presidente", celebró el intendente Abella en sus redes sociales. "La permanencia de Campana en esta Fase es responsabilidad de todos. Por eso, como vecinos debemos asumir el compromiso de cumplir y hacer cumplir estas normas. Les pido, además de responsabilidad, que hoy nos cuidemos más que nunca", añadió el jefe comunal.

#Dato VIDEO Campana en Fase 3: "El decreto del Presidente ratifica que #Campana sigue en fase 3 y por eso continuarán las clases presenciales", aseguró el jefe de Gabinete del Municipio, Ezequiel Sabor.

Campana sigue en Fase 3:

Se mantienen las restricciones de circulación y horarios de comercios

