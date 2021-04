» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 18/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Solicitan a los vecinos respetar las condiciones sobre la disposición de residuos y montículos







Desde la Subdirección de Higiene Urbana del Municipio instan a cumplir con las normativas vigentes para mantener la limpieza y el orden en la ciudad. También se recuerda que está prohibida la poda o tala de árboles del arbolado público (veredas) sin la autorización municipal correspondiente. De no cumplirse, se podrán aplicar multas. A los efectos de colaborar con la limpieza en la ciudad, la Subdirección de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Obras, Planeamiento e Ingeniería Urbana del Municipio, solicita a la comunidad respetar las condiciones sobre la disposición de los residuos domiciliarios y de los montículos. Tal disposición está regulada por la Ordenanza Municipal Nº 4869/06, que prohíbe arrojar la basura o cualquier desecho en la vía pública y obliga a los frentistas a poseer un canasto para tal fin. Además, determina que los residuos deben estar dispuestos en bolsas herméticas destinadas para tal fin, los cuales deben ser colocados en los cestos de residuos domiciliarios en el horario indicado para su zona, evitando así que en caso de lluvia éstos terminen dentro de los desagües y bocas de tormentas. Al igual que los restos de cortes de pasto, hojas y montículos deben también estar embolsados y no ser colocados en la vía pública. Se solicita también embolsar el producido del barrido de veredas no arrojando hojas y residuos a cordones. No obstante, aclara que la disposición de los montículos que excedan el volumen de un metro cúbico deberá efectuarse en un volquete contratado por el frentista. La Subdirección de Higiene Urbana también recuerda a través de la Ordenanza Municipal Nº 6510/16 se prohíbe la poda, tala, raleo de ramas aplicar productos químicos, cáusticos o fitosanitario, extraer, destruir total o parcialmente, el arbolado urbano son la autorización municipal correspondiente. "Es importante que cada vecino contribuya a mantener la limpieza de la ciudad colaborando con acciones mínimas pero sumamente importantes para el bienestar de todos", expresaron desde la mencionada dependencia municipal al tiempo que advirtieron que de no cumplirse estas disposiciones "se pueden aplicar multas".







