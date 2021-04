Es en el Hospital San José. Desde la Secretaría de Salud aseguraron que siguen sin entregar dosis para el personal de salud. Desde Provincia no dan información sobre el avance de la campaña de vacunación. Desde la Secretaría de Salud del Municipio aseguraron este viernes que el Hospital San José no recibe vacunas contra el Covid-19 desde hace 18 días. "Nosotros somos los encargados de vacunar al personal de salud y, lamentablemente, aún resta una gran cantidad de personas que no pudieron recibir sus dosis contra el Coronavirus", sostuvieron. Además, afirmaron que desde el área de salud no tienen información de cuándo llegarán las vacunas al nosocomio local pese que se realizaron los reclamos correspondientes y se presentaron los listados a Provincia de la gente que falta ser inmunizada, pero no se obtuvo respuesta. "Ojalá para el hospital sea tan fácil recibir vacunas como el resto de los vacunatorios. Desde el 29 de marzo no se reciben dosis y la última vez que el nosocomio local tuvo agenda de turnos fue el 3 de abril", lamentaron. "Para el vacunatorio del Hospital San José no es tan accesible la vacuna como dicen que es", enfatizaron desde la Secretaría de Salud.





20 días sin recibir vacunas contra el Covid-19

