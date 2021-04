Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CABALLOS SALVAJES "Equinos sueltos en la plaza del barrio San Jacinto, no es la primera vez, ponen en riesgo el tránsito y las personas que circulan. Ayer por ejemplo el colectivo local tuvo que esquivarlos" escribe Marcelo.



PARADA INUTILIZABLE "Montaña de envases de cajas de vino y baño público de personas en mal estado que piden monedas en Av. Sarmiento esquina Ameghino. Una vergüenza para los chicos y personas común que no puede usar la parada de muchos en forma adecuada y segura por estas personas. Alguien debería controlar las calles de Campana" muestra Ricardo.



POZO ENORME Y CRECIENDO "Así está la calle Cassaux entre Barlaro y Schinoni (barrio Las Campanas). Un pozo enorme ahora con agua de lluvia. El colectivo 228 pasa de ida y vuelta por esta calle y no está de más decir que pasa rapidísimo y está el jardín de infantes a metros de la parada. Hace falta lomos de burro como tienen en Ariel del Plata" muestra Lucas.

SON BUENAS #Dato personal de Parques y Jardines de la Municipalidad de #Campana realizó el parquizado y limpieza del cantero que divide la calle Antártida Argentina del playón del Parador La Carmela, también conocido como Travel. Las plantas autóctonas fueron cuidadosamente conservadas. pic.twitter.com/H0JFE6d07E — Daniel Trila (@dantrila) April 18, 2021 SOLIDARIDAD #ComoRecibimos "Se encontró documento a nombre de Fernando José Elizondo en calle Dellepiane cerca de la Avenida Rocca. Comunicarse al Tel. 3489-310488 para obtenerlo" #Compartir pic.twitter.com/IVnsMe8AiT — Magui Felizia (@mawifelizia) April 17, 2021 OFF TOPIC #PorSiTeLoPerdiste VIDEO importante despliegue para el traslado de una torre fraccionadora de 40 mts. desde Santa Fe hasta la Refinería Axion Campana, fue el domingo 11 de abril, con el apoyo de Dirección de Tránsito y Comando Patrulla de #Campanahttps://t.co/UEarcPuxhI — Daniel Trila (@dantrila) April 17, 2021

18 de Abril de 2021:

Quejas Vecinales

