En estas últimas semanas fueron innumerables los comentarios y debates que se generaron en torno a las nuevas restricciones impulsadas por el gobierno nacional ante el aumento de los casos positivos de COVID-19. Es difícil opinar sobre estos temas sin que él público en general te posicione en un lugar u otro de la grieta. Igual tengo el coraje para opinar porque creo que somos muchos los que queremos una dirigencia con una mirada objetiva de la realidad, dejando de buscar culpables. Antes que nada, tenemos que aclarar que en enero del año 2020 ya sabíamos que existía el virus COVID-19 y antes de que los contagios se multipliquen a números de alerta, pasó un largo tiempo, y aùn así nuestro país no tiene todavía un plan de manejo de esta crisis pandémica; y las decisiones se toman en base a los criterios de funcionarios de turno, pero no hay ninguna norma todavía que diga si los contagios diarios superan "equis" cantidad y la ocupación de camas es "equis" el territorio pasará de Fase "X" a Fase "X". Quiero mencionar esto, porque este es el principio del problema que surge entre los diferentes niveles de gobierno. En Argentina hay discusiones personales porque las decisiones son personales y no institucionales. También quiero comentar que cuando un país está atravesando una situación como la nuestra, donde la salud de la población está en juego y a su vez, la economía de los argentinas se desploma cada día más; hay que estar en los zapatos de quien tiene que tomar esa decisión; y más aún lo lamento, cuando esa decisión la tiene que tomar en forma personal, sin el apoyo institucional de los demás funcionarios que comparten el poder en la Argentina; porque también hay que reconocer que dejaron al Presidente en soledad con esta medida, incluso sus propios ministros en horas previas a las definiciones, tenían opiniones distintas a las medidas. En definitiva, desde mi humilde opinión entiendo que en marzo del 2020 nos aislen a todos, porque todavía nadie sabía bien como actuar ante el virus, no había aún tratamientos conocidos que den buenos resultados, el desconcierto era enorme. Soy un defensor de la libertad, no estoy de acuerdo en restringirla; pero en ese contexto excepcional donde muchas vidas estaban en juego, entiendo que puede ser aceptada. De hecho el propio país así lo aceptó, porque cumplió con las reglas dispuestas de aislamiento. Ahora la situación es distinta, porque ya hay varios tratamientos conocidos para curar el virus como el "plasma", otros paliativos que son utilizados en diferentes partes del mundo, incluso existen varias vacunas ya aprobadas globalmente. Además ya se han descartado varias formas de contagio que antes se tenían como probables, y actualmente se sabe que la mayor parte de la transmisión aérea de la saliva en lugares cerrados. Me pregunto.. ¿con toda la información existente es necesario tener que volver a tomar tantas medidas restrictivas a la libertad? Entiendo que la circulación en el AMBA puede ser restringida porque los riesgos de contagios en esos trenes abarrotados es un foco de contagio importante, pero la restricción de la gastronomía y de las escuelas fue una decisión apresurada que afecta seriamente a muchas personas. Creo que el gobierno en lugar de hacerse cargo de tomar el control de la situación sanitaria, la forma más fácil de responder ante el posible desborde es restringir la libertad de las personas, es pasar la responsabilidad a la gente. La gastronomía está abierta hace rato y se ha demostrado que no es un lugar de contagios masivos como para restringir su horario, sólo hay que controlar el cumplimiento del protocolo, y de esa manera se hubiera evitado cerrarlos. En materia de Educación, las burbujas recién habían comenzado a funcionar, y tampoco se habían detectado contagios masivos, en mi opinión fue apresurado esta restricción para el AMBA. Sin embargo, lo más alarmante de lo que sucedió en estos días fue la falta de acuerdo entre los gobernantes, el Presidente, el Jefe de Gobierno de CABA y el gobernador de la provincia hablando individualmente con posiciones diferentes dando inicio a la campaña electoral de este año; y muy lejos de la foto que aplaudió todo el país en marzo/abril del año pasado. Mi interpretación de lo sucedido es que en el 2020, cuando teníamos a todos los gobernantes juntos, tomando medidas consensuadas y conjuntas lideraba el verdadero Alberto Fernández, el que todos conocíamos por su inquebrantable voluntad de generar acuerdos; y éste presidente versión 2021 es el vocero del gobierno nacional que ya se alineó en un nuevo liderazgo distinto. A buen entendedor pocas palabras.

Las nuevas restricciones y los nuevos liderazgos

Por Axel Cantlon

