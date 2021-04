» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 18/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Aprender de la experiencia

Por Sergio Roses y Mariano Raineri











Sergio Roses

En los últimos días nuestra comunidad se vio sacudida en todos sus niveles por la incertidumbre que generaron las nuevas medidas restrictivas que tomo el Gobierno Nacional y Provincial mediante el dictado de diferentes Decretos de Necesidad y Urgencia. Ante ello, desde nuestro espacio creemos oportuno analizar someramente las causas y efectos generados en torno a las últimas medidas para enfrentar esta situación, teniendo como referencia lo que se hizo bien y lo que se hizo mal desde el inicio de la Pandemia. Porque a diferencia del 2020 (donde no teníamos marco de referencia), ahora tenemos un año de aprendizaje. En lo político, remitiéndonos al inicio del Covid-19 en nuestro país, cuando poco se conocía del tema y dada la creciente incertidumbre general, transitamos periodos de inusitada confraternidad política. En una misma mesa, salvando las distinciones partidarias, gozamos como sociedad de un homogéneo ejercicio del poder cívico. La impronta de un equipo político, de trabajo férreo, ganó espacio ante una sociedad perpleja y reconfortada por que observo a sus principales dirigentes políticos dejar de lado sus diferencias y pugnar unidos por el bien común. Toda esta situación cayó en desgracia cuando algunos dirigentes, observaron la posibilidad de capitalizar políticamente algunas herramientas -originadas en el esfuerzo de la ciudadanía- y los individualismos avanzaron sobre lo colectivo. En lo social, los DNUs (Decretos de Necesidad y Urgencia) implementados desde el Ejecutivo Nacional, fueron acatados en forma masiva por una sociedad ávida de una conducción que tomo medidas consensuadas, frente a un panorama incierto y preocupante; resignando actividades económicas, escolaridad, contactos familiares y esparcimiento. La gran noticia seria, por entonces, la creación de una vacuna que nos protegiera. Con el paso de los meses se originaron no solo nuevas rispideces políticas y sociales, sino que además se profundizó la crisis económica y social, ante un cierre de actividades que resultó excesivo. En el orden sanitario, un año despues, no hay claridad sobre el plan de vacunación, ni sobre cómo se avanzó en la preparación para la emergencia. En materia educativa, las clases a distancia (particularmente en el segmento más joven) causó, como lo indica Unesco, un incremento de la desigualdad, aumentando significativamente el número de estudiantes afectados por la denominada "pobreza educativa". El cierre de escuelas impactó no solo en los estudiantes, maestros y familias, sino que trajo consecuencias económicas y sociales de largo alcance. Y asi y todo, con mucho esfuerzo de directivos, docentes, estudiantes, padres, y de la comunidad educativa en general, se logró la reapertura de las Escuelas. Con muchos protocolos, con diagramas estrictos de concurrencias, con burbujas, con semanas presenciales y otras virtuales, y repetimos, con un gran esfuerzo de todos. Hoy llevamos menos de dos meses de la reanudación de las clases en general, y la posibilidad que decisiones unilaterales echen por tierra tanto esfuerzo. En igual o similar sentido se encuentran los ámbitos deportivos, tan vitales para la salud física y mental de las personas, o las actividades culturales y religiosas, entre tantos otros sectores. En este marco, contamos con el agravante de la incertidumbre ante el avance del virus, la escasez de vacunas y la falta de difusión de un plan de vacunación; en consonancia con la ruptura del diálogo y la búsqueda de consensos con las principales fuerzas políticas. Situación superada también por los desconcertantes cambios de dirección política y las reacciones sociales ligadas al hartazgo frente a la implementación de medidas carentes de creatividad, sin capitalizar la experience de 2020. Precisamente, en el último año, se hicieron algunas cosas bien (como la búsqueda de consenso federal) y otras que resultaron desacertadas (como el cierre de las escuelas y el excesivo freno a la actividad económica). En este sentido, los anuncios de la semana que termina reflejan una falta total de aprendizaje. Las medidas que fueron acertadas se dejan de lado, y las que funcionaron mal, se repiten nuevamente. Ya no tenemos excusas ni tiempo, para hacer las cosas mal, sin aprender de lo ocurrido hasta el presente. Es necesario volver al diálogo y procurar la puesta en práctica de la experiencia acumulada en lo que va de esta pandemia, con un enfoque plural, que contemple la diversidad de sectores económicos y sociales. Una Nación que no privilegia el trabajo y la educación, no tiene destino. No hay espacio para seguir retrocediendo. Sergio Roses y Mariano Raineri - Contacto: espacioplural@outlook.com

