Campana cada vez más cerca de completar la vacunación de mayores de 70 años

Mientras el plan Buenos Aires Vacunate alcanzó el millón de bonaerenses de ese grupo etario que ha recibido el primer componente de la vacuna contra el Covid-19, en nuestra Ciudad ya se amplió la convocatoria a vecinos y vecinas entre los 65 y 69 años. "Representan cerca del 80% de las personas inscriptas para recibir la dosis" expresó el médico y referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano. La inmunización de los adultos mayores de 70 años fue una de las máximas prioridades del Plan público, gratuito y optativo de vacunación contra el coronavirus que se puso en marcha en diciembre del año pasado. Habiendo alcanzado un récord de 100 mil aplicaciones diarias en toda la Provincia, en nuestra Ciudad se amplía el rango etario de quienes se inscribieron para recibir la dosis correspondiente e inmunizarse contra el COVID-19. "En todo el territorio bonaerense ya se superó la vacunación de 2,1 millones de personas, de las cuales los mayores de 70 años representan cerca del 80% de las personas inscriptas para recibir la dosis" expresó el médico y referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano. Según datos del Ministerio de Salud, también se inoculó al 94% del personal del sistema de salud público y privado; al 54% de la población inscripta que tiene entre 60 y 70 años y posee enfermedades preexistentes; a la mitad de los registrados dentro de la comunidad educativa; y un tercio de los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad. "Es una carrera contra reloj, entre el virus y la vacuna. Tenemos la esperanza de poder profundizar mucho más, durante las próximas semanas, la cantidad de aplicaciones para quienes forman parte de los grupos de riesgo. Como siempre decimos, esto no significa que haya que dejar de lado los cuidados, ni que se impedirán contagios. La vacuna garantiza no sufrir complicaciones mayores y poder vencer al virus. En otras palabras, representa una defensa de nuestra salud, y de nuestra vida" agregó Romano. Por último, el médico cirujano volvió a pedir a la población extremar los cuidados, evitar reuniones y contactos innecesarios, y a quienes no se hayan registrado aún, señaló que pueden hacerlo en el sitio vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la aplicación vacunatePBA. Al hacerlo, integrarán una lista en la base de datos que permitirá que reciban sus turnos de acuerdo con las distintas prioridades establecidas.

Romano aseguró que la vacunación avanza a buen ritmo.



Campana cada vez más cerca de completar la vacunación de mayores de 70 años

