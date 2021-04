» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 18/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

La inflación no parece desmadrarse en el plano de la macroeconomía pero un conjunto de subas sectoriales suman en el agregado: están quienes quieren recomponer márgenes, los aumentos desmedidos en alimentos, en insumos (construcción e industria) y electrónicos. Tendencias desde mitad de 2020. La inflación en marzo marcó un récord de 4,8% mensual (el nivel más alto desde el salto post PASO en septiembre de 2019) empujada especialmente por subas estacionales: educación e indumentaria, el primero venía congelado desde hacía un año mientras el segundo acusó el efecto del cambio de temporada pero viene acelerando desde mitad de 2020. De igual modo, el rubro de recreación y cultura recompuso margen de ganancia apenas se relajaron las medidas de cuidados en el segundo semestre de 2020. Ese es un primer determinante de la suba general de precios. El segundo es aquel donde el gobierno y el campo popular concentran la atención: el alza del precio de los alimentos, rubro que no se vio afectado por las restricciones de la pandemia sino por la cotización del tipo de cambio al tratarse en su mayoría de productos exportables o con insumos dolarizados. En marzo sobresalieron las subas en carnes y derivados (avanzaron 6,8%), leche y productos lácteos (8,6%), aceites, grasas y manteca (6,4%) y verduras (6,3%); mientras que hubo un respiro por el lado de las frutas y los panificados. La Secretaría de Comercio Interior viene monitoreando al sector de alimentos y bebidas, también los insumos del sector textil y de materiales para la construcción, así como el caso de los productos electrónicos, donde se registraron aumentos desmedidos que escaparon al control fiscal. La micro detrás de la macro de la inflación parece determinante para explicar las subas recientes en un contexto de relativa estabilidad cambiaria. El Estado avanza, construye herramientas de monitoreo que siempre son útiles en las mesas de negociación. Las decisiones más llamativas asumidas luego de publicarse el dato de inflación afectaron al rubro de carnes, electrodomésticos e insumos industriales. El Estado aplicará mayores requisitos a las exportaciones vacunas, al tiempo que puso en marcha un nuevo esquema para la comercialización (por troceo en vez de media res) que permitirá equilibrar los precios internos. El acuerdo cárnico de ofertas de cortes populares en supermercados había sido prorrogado hasta fin de abril. En tanto para los productos electrónicos e insumos de la industria (textiles, celulosa papel, plásticos, aluminio, vidrio, cemento, etc.) se habilitó un compromiso para sostener el precio hasta fines de año. A fines de marzo se había lanzado el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE) que obliga a empresas de diferentes rubros a presentar mensualmente sus niveles de stock y producción, es una herramienta que permitirá al Estado aplicar oportunamente sanciones en el marco de la Ley de Abastecimiento. En igual momento se lanzó el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE) con el objetivo de prevenir engaños en la veracidad de la información que contienen los rótulos o etiquetas de los productos disponibles en las góndolas. Ambos esquemas permitirán reunir información hacia fines de abril. La ley de etiquetado frontal con octógonos negros (que ya rige en países como México y Chile) aún no fue aprobada en Cámara de Diputados; enfrenta un fuerte lobby de las grandes empresas distribuidoras de alimentos tanto locales como internacionales. Siguiendo con las herramientas de monitoreo, a comienzos de esta semana se extendió el programa Precios Cuidados hasta mediados de julio, como parte de un acuerdo voluntario entre el Estado, supermercados y grandes proveedoras de productos elaborados (como alimentos -pastas, galletitas y budines se sumaron a esta edición-, artículos de higiene y limpieza de primeras y segundas marcas). Se pautó un aumento promedio del 4,8% para la canasta que suma unas 670 variedades (el doble que a comienzos del 2020). Y a comienzos de mes se había extendido el programa de Precios Máximos hasta el 15 de mayo próximo. Tras conocerse el dato de inflación, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero instó a la AFIP a que enviara inspectores a relevar su cumplimiento. Se espera que la inflación descienda a partir de abril. Las subas más relevantes serán entonces las prepagas, nuevos aumentos en combustibles (6% a partir del día de ayer), las cargas en viviendas (por paritarias de porteros y ajustes de expensas) y las subas en transporte (subte, taxis y peajes) desde mediados de mes. Se prevé un piso de 4% mensual que llevaría a que la inflación cierre arriba del 40% anual. Los gremios revisan sus cálculos: luego de que bancarios cerrara paritarias en 29% (que se reabrirán en septiembre), se conoció el acuerdo nacional de UOM y Comercio (de 35,2% y 36% respectivamente con revisiones en noviembre).



