El dinero: este término deriva del nombre de la moneda romana de plata, denarius. Tenía un valor de diez ases. Derivaría del adjetivo distributivo latino deni ("cada diez"), a su vez derivado del numeral ("diez"). Las dificultades inherentes al trueque llevaron a utilizar diversos bienes convertidos en instrumentos generales de cambio se convirtieron en las primeras formas de dinero. El dinero es un activo aceptado como medio de pago para hacer intercambio de bienes o servicios. Y además es un componente importante en la economía. Gracias a este se puede agilizar la división del trabajo, realizar cálculos económicos, facilitar el comercio, entre otros.

13 de febrero 1926 en Supino Pcia. Frosinone,. Italia a 10 km del mar vecino a Roma y en campito de 3 has contra la montaña nacía Carlos Pedari, en esos 24 años trabajó la tierra, sus 15 "Filones" de vides de uvas negras y blancas, cuidó sus cabras y cerdos y su huerta. Vió a Campana por primera vez el 9 de Julio de 1950. Encontró la Plaza principal toda sucia, le explicaron que era debido al desfile realizado a la mañana en conmemoración de nuestra fecha patria. Personalmente le manifesté mi presencia en el desfile dentro de las filas de Boy Scouts "Florentino Ameghino" tocando el tambor. Trabajó de albañil, ingresó a la papelera sobre el río Paraná y estuvo de 1 1/2 año a 2. En el año 1956 entró a la reciente fábrica de tubos venida de su patria. Viajó a Canadá, precisamente a Montreal, pero no le gustó por ser ex colonia inglesa y por el mal trato discriminatorio hacia todos los inmigrantes y retornó a Italia donde se casó con María, con la cual tuvo dos hijos: Fabricio y Atilio.

Tuve el privilegio de haber compartido los galpones con él como buen compañero. Se jubiló en el año 1984 con la mínima después de haber trabajado durante 28 años (¡?) entre tubos. A través de nuestro común compañero y amigo ("Boliyón") entramos a conversar sobre la elaboración del vino que hizo y hace aún a los 95 años; nos juntamos en su domicilio y me dio muchos datos importantes al respecto. Le manifesté mi deseo de comprarle un par de damajuanas de vidrio de 20 lts y me dijo que no me las vendía. Me las regalaba!! Le ofrecí el importe aproximado de las mismas y lo rechazó, se lo puse de prepo en su bolsillo superior, lo sacó y lo tiró sobre las damajuanas y dijo: Odio el dinero! Por éste se mata y se asesina. Odio el dinero!