18 de Abril de 2021

PROTESTAS Centenares de personas se movilizaron al Obelisco, la Casa Rosada y la Quinta Presidencial de Olivos para protestar contra el Gobierno por las nuevas medidas adoptadas ante el rebrote de la pandemia de Covid-19 y particularmente contra la suspensión de clases presenciales. La manifestación fue convocada por un sector de la oposición e independientes -agrupaciones de padres y madres de chicos en edad escolar, gastronómicos- a través de las redes sociales bajo las consignas #17A y "Todos a las calles". El Obelisco y la residencia oficial del presidente Alberto Fernández fueron los principales puntos de concentración aunque también se registraron cacerolazos y bocinazos en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires.



DEMANDA La Corte Suprema de Justicia recibió la demanda del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que no se frenen las clases presenciales y lo giró a la Procuración General de la Nación, que dictaminó que sí es competente para intervenir en la causa. El máximo tribunal del país no le pidió opinión sobre la medida cautelar, sino para ver si corresponde intervenir y así lo confirmó la Procuración, a cargo interinamente de Eduardo Casal. Si bien el organismo no tenía plazos para emitir su dictamen, lo hizo en tiempo récord: solo tardó unas horas. La presentación que realizó el jefe de Gobierno porteño ante la Corte Suprema advirtió que las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández implican "una virtual intervención federal" sobre la Ciudad, así como también afirmó que "la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos". MÁS VACUNAS La Argentina recibirá hoy un cargamento con 864 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca/Oxford contra el coronavirus y se espera además la llegada de entre 400 y 500 mil de Sputnik V, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que llegó ayer a Rusia. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, supervisarán este domingo a las 11:00 la recepción de las 864 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca en la planta de almacenamiento de la empresa Andreani de la localidad bonaerense de Benavídez, partido de Tigre. Las dosis que llegarán a primera hora de este domingo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de la aerolínea KLM forman parte de las nueve millones de vacunas adquiridas por Argentina a través del mecanismo Covax. AUMENTO Los precios de las naftas y el gasoil comercializados por la petrolera YPF aumentaron un 6 por ciento promedio en todo el país desde este sábado, en lo que fue el sexto incremento en lo que va del año. Por el impacto que tiene en el resto de la economía, será un factor más de presión al proceso inflacionario, luego del alza del 4,8% verificado en marzo, según las estadísticas del INDEC. Se espera que, tras el ajuste de YPF, el resto de las compañías como Axion, Raízen (Shell) y Puma acompañen la actualización de las tarifas. El de este sábado fue el sexto incremento del año, ya que también se aplicaron modificaciones a raíz de cambios impositivos y el valor del biocombustibles. OBLIGADO Un trabajador del hipermercado Coto de Morón denunció que sus superiores lo hicieron concurrir a su lugar de trabajo a pesar de que les había alertado que había sido contacto estrecho de su pareja, que dio positivo de covid-19. Tras trabajar dos días con síntomas, también dio positivo. El empleado denunció algo peor aún. "Me dijeron que hasta que no tuviera síntomas siguiera trabajando igual. Esto pasó un miércoles y yo el jueves ya me sentía medio raro. Con dolor de cabeza. Me hicieron laburar igual. Les volví a decir que me sentía mal, pero igual me pidieron que siguiera con mis tareas normalmente. Me dijeron que seguramente me estaba haciendo la cabeza que no tenía nada. Yo me di cuenta de que algo pasaba porque nunca me duele la cabeza", relató el trabajador del hipermercado, quien prefirió reservar su identidad.

