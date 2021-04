Efemérides del día de la fecha, 18 de Abril

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MONUMENTOS Y SITIOS Impulsado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en el año 1982 e instituido por la UNESCO al año siguiente, en este día se concientiza acerca de la importancia y la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, su vulnerabilidad y los esfuerzos realizados para su conservación y promoción. El tema de este año es "Pasados complejos, futuros diversos" y tiene el propósito de que las personas reflexionen, reinterpreten y reexaminen las narrativas existentes: "ICOMOS desea participar en la promoción de nuevos discursos, enfoques diferentes y matizados de las narrativas históricas existentes, para apoyar puntos de vista inclusivos y diversos". Los sitios de nuestro país que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad son el Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz), las Ruinas de las Misiones Jesuíticas Guaraníes (Misiones), el Parque Nacional Iguazú (Misiones), la Cueva de las Manos (Santa Cruz), la Península de Valdés (Chubut), los Parques Nacionales Ischigualasto (San Juan) y Talampaya (La Rioja), la Manzana y Estancias Jesuíticas (Córdoba), la Quebrada de Humahuaca (Jujuy), el sistema vial andino Qhapaq Ñan, el Parque Nacional Los Alerces (Chubut) y la Obra arquitectónica de Le Corbusier.



SE ESTRENA "EL MISTERIO DE LOS EXCAVADORES" Hace 18 años se estrenaba la película "El misterio de los excavadores". Dirigida por Andrew Davis y protagonizada por Shia LaBeouf, Khleo Thomas, Sigourney Weaver y Tim Blake Nelson, el film está basado en la novela "Hoyos" de Louis Sachar. Publicada en el año 1998, la misma narra la historia de Stanley Yelnats, un chico acusado de robar unas zapatillas de un famosos jugador de béisbol, que es condenado a pasar unos meses en el campamento Lago Verde, donde junto a otros chicos tiene como castigo cavar hoyos a lo largo del desierto, desconociendo que dicha penitencia es en realidad la búsqueda de un tesoro. Para poder grabar la película, los jóvenes actores debieron entrenar para soportar las altas temperaturas: "Íbamos a estar en medio del desierto en lugares de muy, muy alta temperatura. Entonces, nos pusieron en entrenamiento físico. Corrimos, trepamos cuerdas, realmente nos hicieron cavar hoyos por un minuto" manifestó Khleo Thomas en una entrevista. Por otra parte, la canción de la misma, "Dig it", además de ser cantada por los actores tuvo partes que ellos compusieron.



SE LANZA "YOU BELONG WITH ME" Un día como hoy en el año 2009, Taylor Swift lanzaba el sencillo "You belong with me". Perteneciente al álbum "Fearless" (2008) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Liz Rose, la canción está inspirada en una llamada telefónica en la que un amigo de Swift se peleaba con su novia: "Así que se me ocurrió la primera línea ´Estás al teléfono con tu novia, ella está molesta, se desesperó por algo que le dijiste´ y a partir de eso inventé la historia de que estoy enamorada de él y que él debería estar conmigo en lugar de ella".



Efemérides del día de la fecha, 18 de Abril

