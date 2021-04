» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 18/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Campana, una ciudad con tradición de Autocine







Ante un nuevo freno a los cines cerrados, La Auténtica Defensa rescata la trayectoria del Ciclo de Cine Latinaomericano de Tenaris y Fundación PROA, que hace más de un década propone un tipo de actividad cultural que la pandemia ha revitalizado en todo el mundo. En Campana estamos acostumbrados a ser pioneros. Fuimos una de las primeras ciudades industrializadas en el "granero del mundo". Vimos pasearse por nuestras calles al primer automóvil de fabricación nacional. Y desde hace más de una década, disfrutamos todos los años de una propuesta cultural que, a partir del 2020, la pandemia vino revitalizar en todas partes del mundo. Los cines fueron una de las actividades más golpeadas por el coronavirus. Al ser lugares cerrados en donde los espectadores pasan un promedio de dos horas, a muy poca distancia entre sí, ocuparon el tope de las listas con las lugares de encuentro a restringir. Un dato para entender cómo los nuevos protocolos impactaron en este sector. Durante el fin de semana inicial de marzo de 2019, la película más taquillera en Estados Unidos fue el estreno "Capitana Marvel", recaudando 153 millones de dólares. Exactamente un año después, la película de animación "Onward" se quedaba con ese puesto, aunque haciéndose "solo" con 39 millones. Nuestra ciudad no estuvo ajena a la tendencia y su único cine -el reconocido "Cine Campana"- cerró con la entrada a la Fase 1 y no ha vuelto a abrir desde entonces, aun cuando en el verano se dispuso la reapertura de estos establecimientos en el AMBA siguiendo un estricto procedimiento. Las medidas fueron trabajadas junto con la Cámara de Exhibidores e incluían una ocupación máxima del 30%, distancia entre butacas, toma de temperatura en la entrada y circulación ordenada para minimizar la congestión del público asistente. Esta decisión tuvo su impacto en el sector: cabe destacar que el 70 por ciento de las salas de cine argentinas se concentran entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Durante la tercera semana de marzo, después de permanecer cerrados casi un año, los cines alcanzaron la mejor marca de ventas desde que reabrieron, superando los 200.000 espectadores. Más precisamente, se vendieron 205.755 entradas, una mejora del 28 por ciento respecto a la semana anterior. Pero cuando grandes estrenos como "Mortal Kombat" o el reestreno en algunas salas de la trilogía "El señor de los anillos" de Peter Jackson prometían darle impulso a la actividad, la segunda ola de contagios vino a poner un nuevo freno. La Fase 2 en el AMBA supone "la suspensión de actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados", además de la restricción de circulación entre las 20 y las 6 horas. En este contexto, propuestas alternativas como las proyecciones de películas al aire libre y los autocines recobran interés. Ya lo demostraron el año pasado, cuando en el AMBA se multiplicaron autocines: en La Plata, en Lomas de Zamora, en el Mall de Maschwitz, en el estadio Obras, sobre la costanera porteña en Mandarine Park, en Tortugas, en Malvinas Argentinas, en Canning, en Cañuelas, y la lista sigue en el interior y el resto del país. También en el predio de La Rural, donde se montó un autocine cerrado. Campana pionera El Ciclo de Cine Latinoamericano que todos los años organizan Tenaris y Fundación PROA ofrece proyecciones de películas al aire libre desde sus comienzos, más de una década atrás. Arracó en el Parque Urbano y luego se traslado al Campito de Siderca. Además, para su cuarta edición en el año 2013, complementó la propuesta con la posibilidad de disfrutar las funciones desde el interior del auto, transformando el evento en una fecha distintiva del calendario cultural local. De esta manera se pudieron contemplar grandes películas, difíciles de encontrar en el circuito comercial. Filmes como "7 Cajas" y "Días de pesca" (2013), "El último Elvis" (2015), "El Patrón" (2016), "Un tango más" (2017), "Una especie de familia" (2018) y "Recreo" (2019), entre otras. Con el correr de las ediciones el ciclo fue incorporando novedades, como al visita de protagonistas y directores de las cintas, selecciones de filmes alrededor de temáticas definidas y food-trucks, exposiciones fotográficas y shows musicales para disfrutar previo a cada función. El 2020 no encontró ausente al ciclo. Las fechas de verano se realizaron a fines de febrero, justo antes de que desembarcara la pandemia. Rita Cortese, destacada actriz, llegó a Campana para acompañar la proyección de "La odisea de los giles" y responder preguntas del público. En tanto, en octubre y noviembre hubo cuatro proyecciones más: "Yo, mi mujer y mi mujer muerta"; "El cuento de las comadrejas"; "Metegol"; y "Mi obra maestra". Estas últimas citas cinematográficas contaron con un estricto protocolo COVID. En febrero las condiciones epidemiológicas permitieron el retorno del ciclo. Se proyectaron dos películas de factura uruguaya: "Al morir la matinée" y "Alelí". La pandemia le devolvió su status al autocine. De hecho, para este año la Academia de Hollywood autorizó que las películas que sólo hayan sido estrenadas y proyectadas en autocines también podrán competir por los premios Oscar. Una modalidad que en Campana disfrutamos hace rato. Y de forma privilegiada. "El Ciclo de Cine Latinoamericano tiene su puntapié inicial en Campana y continúa en las comunidades donde la compañía está instalada", recordó hace poco Guillermo Goldsmith, responsable del programa por Fundación PROA. Los campanenses, siempre pioneros.



