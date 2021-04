P U B L I C







Día a día comprobamos como se van perdiendo los Valores de nuestra sociedad, de a poco, no está quedando nada, ni siquiera vergüenza para reconocerlo. Hoy el tango "Cambalache" es el fiel reflejo de esta sociedad, que poco a poco va perdiendo lo poco de valor en nuestra vida, que es respetar a nuestros semejantes, a nuestros ancianos en especial, por ser formadores de nuestra historia, y más aún a nuestros niños los hacedores del futuro. La mayoría de los argentinos celebró el famoso gol de Maradona con la mano, ¿A quién admiramos? Al que gambetea los problemas, es más importante ser vivo que moral, el error se ridiculiza, no se aprende de él, el aplauso al Default, la mentira o relato es común, etc., etc. Nosotros, y nadie más que nosotros fuimos los responsables de que los valores se perdieran, pero también hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de hacer que las cosas cambien... aunque sea un poquito... comenzando por casa... por nuestro entorno... Recuperemos el valor de la palabra, recuperemos el valor de la familia, el abrazo sincero, el agradecimiento genuino. ¡Seamos luz del mundo, marquemos la diferencia! (Mateo 5:4) Nuestros padres tal vez eran demasiado rigurosos, antes la maestra llamaba a los padres y éstos le daban un coscorrón al chico delante de la maestra, pero ahora nos hemos ido al otro extremo, en lugar de respaldar al maestro, se apoya a los hijos que actúan como vándalos. Los delincuentes sin castigo, piqueteros cortando calles y rutas, las autoridades que no ponen limite, y cuando lo ponen, está la crítica inmediatamente, eso ha dado lugar a que cualquiera haga cualquier cosa, sin pensar en el derecho del prójimo. Pero debemos reconocer que los gobernantes salen del pueblo, y echarles la culpa a ellos seria pecar de inocentes, la verdad es que hemos perdido la jerarquía de los Valores No hay reglas, en la política, en la economía, en el tránsito, en la escuela, la justicia, lleva a la corrupción, la degradación moral, la droga, el sexo sin control, "La pérdida de Valores", Ortega decía: "No sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa". La Familia, la Iglesia, el sacrificio para forjar un futuro, el esfuerzo, la cultura del trabajo, el ahorro, la educación, son las fuentes donde deberíamos abrevar. "Cosechamos lo que sembramos". (Gálatas 6:7) "No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará". ¿Cuáles son verdaderamente nuestros valores? Para lograr los cambios que necesitamos es necesario volver a los valores que permitieron la realización personal de nuestros padres, los abuelos, y de nuestra Nación. Jesús lo dijo en (Mateo 6:21) "Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón". De una manera u otra, lo que valoramos se va a imponer en nuestras acciones llevándonos a darle nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y nuestra vida. ¿Por qué no probamos de buscar a Dios?, El promete en su Palabra, "La Biblia", que nos transformará y nos dará vida nueva y "sus" valores. Tenemos entre nosotros gracias a Dios muchos testimonios de vidas cambiadas por Jesús, que recuperaron sus valores, su matrimonio, sus ganas, su esperanza, su vida misma. ¡Tal vez sea esta la receta para el comienzo de una nueva sociedad! ¿No le parece? Nosotros decimos que ¡Sí! Porque lo hemos comprobado por experiencias propias. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia", ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Valores"

Por Luis Rodas

