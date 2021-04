Breves: Deportivas

P U B L I C



TC: CASTELLANO En Concepción del Uruguay se está disputando la cuarta fecha de la temporada 2021 del Turismo Carretera y ayer, en la clasificación, Jonathan Castellano (Dodge) se quedó con la pole position tras superar por 158 milésimas a Diego Ciantini (Dodge). En tanto, el tercer lugar quedó para Facundo Ardusso (Chevrolet), quien terminó 230 milésimas por detrás del mejor tiempo. Estos tres pilotos encabezarán las grillas de las series que comenzarán a las 9.55, 10.20 y 10.45. La Final se largará a las 13.20 horas. En tanto, en el TC Pista fue Facundo Chapur (Torino) el que se quedó con la pole position, postergando a Santiago Álvarez (Dodge) y Kevin Candela (Ford). Por su parte, el intendente de nuestra ciudad, Sebastián Abella, finalizó la clasificación en el 30º puesto. "La telonera" tendrá hoy dos series (9.05 y 9.30), mientras su final se largará a las 12.10 horas.



LAS CHICAS NO PUDIERON Argentina cayó 3-2 en su serie frente a Kazajistán por los playoffs de la Billie Jean King Cup. En Córdoba, sobre polvo de ladrillo, Nadia Podoroska perdió 6-4 y 6-4 con Elena Rybakina, mientras Lourdes Carlé volvió a nivelar la serie luego que Yulia Putintseva debiera retirarse del partido por lesión cuando estaban igualadas en sets (7-6 y 6-7). Por eso, todo se definió en el dobles, pero Podoroska-Carle perdieron finalmente ante Yaroslava Shvedova (capitana kazaja) y Anna Danilina por 6-0 y 7-5. TSITSIPAS Y RUBLEV Hoy se disputará la final del Masters 1000 de Montecarlo entre el griego Stefanos Tsitsipas (6-2 y 6-1 al británico Daniel Evans en semifinales) y el ruso Andrey Rublev (después de eliminar a Rafael Nadal también frenó al noruego Casper Rudd, por 6-3 y 7-5). F1: HAMILTON La segunda fecha de la temporada 2021 de la Fórmila 1 se está disputando en Imola, donde el británico Lewis Hamilton (Mercedes) se quedó ayer con la pole position, la 99ª que logra en la máxima categoría. El heptacaméon superó por apenas 35 milésimas al mexicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull). En tercer lugar se ubicó el holandés Max Verstappen (Red Bull). La carrera se largará a las 10.00 (hora argentina). LNB: CUARTOS DEFINIDOS Ayer se definió la última serie del repechaje de Octavos de Final de la Liga Nacional de Básquet: Comunicaciones de Mercedes derrotó 80-62 a Obras Sanitarias, barrió 2-0 la serie y así se convirtió en el rival de Cuartos de Final de Quimsa de Santiago del Estero, el mejor equipo de la fase regular. Los otros tres duelos serán: San Lorenzo vs Instituto de Córdoba, Boca Juniors vs Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Regatas Corrientes vs San Martín de Corrientes. SE FUE OVEJA El entrenador Sergio Hernández anunció ayer que deja el Casademont Zaragoza "por motivos personales". En un comunicado, Oveja explicó: "Estoy triste porque estaba totalmente comprometido con el Zaragoza. No puedo seguir acá cuando tengo la cabeza totalmente puesta en lo que está pasando en mi país. El equipo merece que la persona a cargo entregue toda su energía en este momento crucial de la temporada y honestamente, yo hoy no lo puedo hacer, necesito estar con mis hijos y acompañar a mis cercanos en este duro contexto mundial". Actualmente, Zaragoza (que cuenta con Nicolás Brussino en su plantel) se encuentra en la 13ª posición de la Liga Endesa con récord de 10-19.

18 de Abril de 2021

