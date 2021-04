Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 18/abr/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 18/abr/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

TURISMO CARRETERA: La categoría visita este fin de semana el autódromo de Concepción del Uruguay por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. SUSPENDIDO: La categoria Rally Mar y Sierra ya suspendió la presencia en la ciudad de Castelli la competencia programada por la pandemia y aún deberán definir cuando se puede llegar a correr. SUMARSE: El representante local Sebastian Del Signore se sumó a la categoria Clase Tres del Turismo Pista con el mismo equipo que venía corriendo en el Turismo Zonal Pista con la motorización de Talamonta. DECISION: Por una decisión personal Diego Lacognata no continuará corriendo en motocross en la alta competencia tras mantener una charla con su Dr. de cabecera que aconsejó evitar participar en las competencias. SUSPENDIDO II: La carrera de karting a desarrollarse en el predio del autódromo de Arrecifes se suspendió por el tema de la pandemia y los dirigentes de los pilotos asociados del Karting del Oeste deberán replantear dicha competencia. MOMENTO: Parece que el piloto está muy enamorado y sus ganas de correr en karting y en autos con techo quedará para otro momento y Santiago siente que quedará para otro momento subirse a una butaca de un auto de competición. TROFEO: El que obtuvo Sebastian Abella en la categoria Tope Race al ganar en la Clase Master en el autódromo Oscar y Juan Galvez con el Mercedes. ASADO: Esto ya provocó que en el taller el piloto local se haga cargo del asado para todos los componentes del equipo para festejar tal galardón. Los muchachos, agradecidos. Mirá vos! DECIDIR: La categoria GT 900 tenía agendado que su próxima carrera del campeonato iba a ser con pilotos invitados y al tener que ver como se complicó con este tema de la pandemia se decidió que solo se hará una carrera con los pilotos titulares. PREMIO: En la sede de la categoria Alma los miércoles tras la carrera se desarrollan sorteos donde el piloto local Guillermo Fernandez que participa en la Clase TC 1100 obtuvo medio inscripción para la próxima carrera. HERMANOS: La categoria de Karting IAME viene de correr en el kartódromo Luis Di Palma de Ciudad Evita donde los hermanos Panetta volvieron a hacer podio en su clase donde Bautista fue primero y Santino tercero permitiéndole suman puntos importantes para el campeonato que comenzó con esta carrera. OCTAVO: Ese lugar que obtuvo Nicolás Laccette en la final del Turismo 4000 Argentino con el Ford en el autódromo de La Plata con la motorización de Matías Guillen. FINALIZAR: Luego de la carrera en la categoria ciclomotores el piloto local Lisandro Acosta finalizó segundo en el autódromo de Marcos Paz con la atención de la misma por parte de su padre Juan Manuel Acosta. ROTURA: Cuando todo hacía suponer que iba a ser parte de la carrera en Colon con el Fiat 128 en la previa Silvestre Gallo desarrollo una prueba donde una rotura en el motor no dio el tiempo adecuado para ser protagonista tras charlarlo con su motorista Diego Fangio se decidio no ir. INTENTO: Definitivamente el tema económico hace que no se lo vea en la Formula Metropolitana en esta temporada al joven Zucconi que si bien hizo el intento pero no se llegó. MANEJO: Los acasionales testigos no dejaron de observar ver como la hermosa Cupecita giraba en el autódromo de Roque Perez con un manejo muy interesante, al parecer el dueño de la misma era de nuestra zona. ENTENDER: La situación entre el chasista y el motorista no es la mejor y provocó que en la última carrera en Colón Adriano Zarantonello finalmente no fue a correr por entender que el auto no estaba en las condiciones para correr. DEFINIR: Siguiendo con el Tano en algún momento deberá definir esta situación de cara al futuro para seguir en el campeonato con el Fiat Uno que recordamos su chasista el conocido "La Sorda" y la motorización está a cargo de Tussa. CONFIRMARA: El tiempo nos confirmará si la planta impulsora de Tobias Amarillo estará a cargo o no por parte de Agustín Giroldi de cara a lo que será del campeonato en el karting con el cual viene participando en la categoria Kart Plus. FECHA: Todo deberá definir por el tema de la pandemia si se mantiene la fecha del próximo 15 de mayo en el predio de Pilar para los jeeps 4x4 que van por la tercera competencia del calendario. TURISMO PISTA: La categoria va por otra carrera del presente campeonato con sus tres clases y su interesante parque de autos. Desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando desde el autódromo de Concordia. PRESENTARSE: Todo hacia suponer que Gonzalo Conti estaría corriendo en Colon con su Fiat dado que el auto estaba listo para correr pero en realidad al no ir el Tano Zarantonello decidió de ni presentarse a participar. Amigo son los amigos! SUSPENDIDO III: Por este lamentable tema de la pandemia se suspendieron las picadas cuarto de milla en el autódromo de Buenos Aires que ahora se pretende hacerlo de día dado que este evento se venía desarrollando de noche. TRABAJOS: Avanzando los trabajos en el auto está Mauro Salerno que ya está casi listo para seguir en las picadas en San Pedro y también suele visitar otras pistas para despertar esta pasión deportiva. DECIMO: Viene de correr en el autódromo de Colon donde Gaston Gasperini terminó en el puesto décimo en la final de su categoria sumando puntos para el campeonato lo que dejó finalmente a todo el equipo. PUESTO: El representante de Lima Gaston Brown viene de participar en la Clase Tres de Alma en el autódromo platense donde en la final llegó en el puesto décimo segundo con la motorización de Fabian Carranza y con el chasis a cargo de Mariano Novoa. TERMINAR: El campanense Agostino Giordano desarrolló su actividad en la Clase Dos de la categoria Alma en el autódromo Mouras donde viene de correr y en la final terminó en el puesto noveno con la atención de Enrique Bustos en la planta impulsora y el chasis a cargo de Juan Sbarra. PADRE: Para la carrera con pilotos invitado la idea de Agostino es llevar a su padre como compañero como para que todo sea muy familiar que no habría ningún problema para lo que viene. PROCAR: La categoria está desarrollando su gran premio con pilotos invitados durante este fin de semana en el autódromo Galvez con otro parque interesante donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. PRESENCIA: El representante de Zárate Juan Carlos Bava confirmó la presencia en esta carrera con el Ford del equipo de José C. Paz que atienen los hermanos Caggiano que cuentan con loa motorización de Matias Guillen y el piloto invitado es Sotro. CUARTO: Luego de una carrera interesante Gaston Fernandez alcanzó el puesto cuarto en la final del TC 1100 de Alma en el autódromo platense que dejó conforme a todo el equipo campanense. TIAS: No muchos saben que las tías Valeria y Marcela le prometieron a su sobrino Agostinho hacer llegar un regalo por lo bueno que viene demostrando corriendo pero la realidad aún las promesas no se concretan será por falta de tiempo será que se olvidaron o que aún no se hicieron cargo del tema. Cosas de la dinastía Giordano. FUTURO: El equipo está armando su karting para en un futuro se lo ponga en pista a través de Leonel Vela que intentará incursionar en la escuela del automóvil con el respaldo del taller "Los Crotos" que cuenta como jepe al popular Gil que se suma al proyecto. Lo tenian a Curly.?! ASEGURAR: En una nota televisiva Jorge Biggi aseguró que le encanta participar en los eventos con su camioneta 4x4 y la idea es continuar toda la temporada con su navegante el ruso Testafierro. FAMILIA: Continuando con Coky Biggi dejó entrever que su familia no lo siguen en su carrera deportiva pero a él le alcanzan con que lo bancan cuando va a participar. INVICTO: Lo concreto es que en lo que va del año está invicto dado que las dos carreras desarrolladas ganó y esto lo tiene motivado y entusiasmado para seguir participando. TC PISTA: La categoria telonera del TC esta realizando este fin de semana otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa la TV Pública desde las 11 hs. SUSPENDIDO IV: En la ciudad de Bolívar se postergó la competencia de la segunda clínica de navegación que con la camioneta Cheroky el piloto local Enzo Valle con el auspicio del "El Papero" iba a participar en ella donde ahora se buscará una nueva fecha. TITULO: Finalmente luego de estudiar la piloto Ludmila Rodriguez se recibió de ingeniera mecánica obteniendo el titulo tan deseado con esta joven que corrió en karting en su momento y ahora se sumó a la categoria Alma. Felicitaciones! FUTURO: El pibe ya tiene claro que su futuro es el karting tras poder conseguir el dinero para adquirir el mismo y ahora vas a ir a conversar con el Rafa Chavez para que lo aconseje para arrancar sus posibilidades de participar próximamente. PROCAR 2000: Nueva presentación de la categoria en el autódromo capitalino por otra carrera del presente campeonato con pilotos invitados durante este fin de semana donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. PRESUPUESTO: En nota en nuestra página de Facebook el piloto Juampi Galliano dejó en claro que si bien desde lo deportivo el auto es competitivo también aseguró que eran por carrera evaluando el tema de los presupuestos que son en definitiva para poder correr. VEDETTE: Este tema del presupuesto hoy por hoy es la vedette del automo-vilismo y esto fue definitivamente lo que no le permitió correr en la Clase GTB del TC Regional al piloto de Lima Yamil Bottani que armó una Chevy competitiva cuando estuvo en pista. ALCANZAR: El Super TC 2000 viene de correr en el autódromo de Alta Gracia donde el piloto local Matias Milla quedó segundo en la primera carrera con el Renault del equipo oficial para alcanzar el puesto décimo segundo en la segunda carrera.

