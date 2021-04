MESSI GRITÓ CAMPEÓN

En Sevilla, ayer, Barcelona venció 4-0 a Athletic Bilbao en la final de la Copa del Rey 2021 con un doblete de Lionel Messi (que marcó un golazo para el 3-0) y tantos de Antoine Griezmann y Frankie de Jong. De esta manera, el conjunto catalán conquistó el 31º trofeo de su historia en este certamen, mientras el rosarino alcanzó la friolera de 35 títulos con el Blaugrana.

ADELANTOS CLAVE

En partidos adelantados de la 33ª fecha de la Liga de España, el líder Atlético Madrid recibe hoy a Eibar (11.15; DirecTV), mientras Real Madrid visita a Getafe (16.00; DirecTV).

DOBLETE DE DE PAUL

En el inicio de la 31ª fecha de la Serie A de Italia, Udinese venció ayer 2-1 como visitante a Crotone con un doblete del argentino Rodrigo de Paul, que, además, sobre el final del partido, vio la roja. Además, este sábado también jugaron: Sampdoria 3-1 Hellas Verona, Sassuolo 3-1 Fiorentina y Cagliari 4-3 Parma. Hoy, el líder Inter visitará a Napoli (13.45; ESPN); el escolta Milan será local ante Genoa (7.30; ESPN); mientras el tercero, Juventus, visitará al cuarto, Atalanta (10.00; ESPN).

PUDO CON EL CITY

Ayer, por las semifinales de la FA Cup de Inglaterra, Chelsea superó 1-0 a Manchester City y accedió a la final de la competencia. Su rival se conocerá hoy cuando Leicester se enfrente con Southampton (14.30; ESPN).

JUEGA EL UNITED

Por la 32ª fecha de la Premier League, Manchester United recibe hoy a Burnley (12.00; ESPN), mientras Arsenal será local ante Fulham. Ayer, Newcastle venció 3-2 a West Ham y Wolverhampton derrotó 1-0 a Sheffield. Mañana lunes, en tanto, Leeds United, equipo dirigido por Marcelo Bielsa, será local frente Liverpool (16.00; ESPN).

PRIMERA B METRO

Por la 7ª fecha del Apertura, J.J. Urquiza derrotó ayer 2-1 como visitante a UAI Urquiza y alcanzó a Defensores Unidos (13 puntos) en lo más alto de la tabla. CADU podrá despegarse hoy nuevamente, cuando reciba a Fénix desde las 15.30 horas. Los otros encuentros disputados este sábado fueron: Deportivo Armenio 1-0 Los Andes, Deportivo Merlo 2-1 Cañuelas, San Miguel 2-0 Acassuso y Villa San Carlos 3-2 Colegiales. Este domingo también juegan Comunicaciones vs Argentino de Quilmes.

PRIMERA C

La octava fecha del Torneo Apertura comenzó ayer con dos partidos: Sportivo Italiano 1-1 Berazategui y El Porvenir 3-0 Leandro N. Alem. Hoy juega uno los líderes: Ituzaingó visita a Luján. El otro, Central Córdoba de Rosario, tiene fecha libre. La jornada de este domingo se completa con: San Martín (B) vs Excursionistas, Deportivo Español vs Argentino de Merlo, Midland vs Dock Sud, Atlas vs Laferrere y Lamadrid vs Real Pilar. Mañana lunes se miden Victoriano Arenas vs Claypole.

PRIMERA A FEMENINA

En el inicio de la tercera fecha, por la Zona A, San Lorenzo goleó 5-1 a Lanús y pasó a comandar la tabla de posiciones. Hoy, por este grupo juegan: Gimnasia (LP) vs Deportivo Español, Boca Juniors vs SAT y El Porvenir vs Defensores de Belgrano. En tanto, en la Zona B, UAI Urquiza superó 4-0 a Estudiantes (LP) y se mantiene con puntaje perfecto. Ayer también jugaron: Comunicaciones 1-4 Platense, Excursionistas 1-0 Villa San Carlos y Huracán 2-2 Independiente. Hoy cierran: Rosario Central vs River Plate.