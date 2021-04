Con cinco partidos, ayer comenzó la sexta fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Y además de Villa Dálmine, tampoco despegan Instituto ni Ferro Carril Oeste, que ayer igualaron 2-2 en Córdoba. Así, la Gloria cosechó su quinto empate y presenta la misma campaña que el Violeta, mientras Ferro también suma solamente 5 unidades (aunque ya tiene una victoria en su haber).

Además, este sábado también jugaron: Brown de Adrogué 0-3 Defensores de Belgrano, Barracas Central 1-0 Deportivo Morón y Gimnasia de Jujuy 2-0 Tristán Suárez. Hoy se completa la fecha con cuatro encuentros: Atlético de Rafaela vs Almagro (15.00), Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Santamarina de Tandil (16.00), San Martín de San Juan vs San Telmo (16.30) y, en Mendoza, habrá duelo de líderes entre Independiente Rivadavia y Güemes de Santiago del Estero (20.00; TyC Sports).

En tanto, la sexta fecha de la Zona A comenzó el jueves (Alvarado le ganó 1-0 a Temperley) y recién continuará hoy con dos partidos: Atlanta vs Deportivo Riestra (13.30; TyC Sports) y Estudiantes de Buenos Aires vs Estudiantes de Río Cuarto (15.00). Mañana lunes jugarán: Nueva Chicago vs San Martín de Tucumán (14.00), Tigre vs Deportivo Maipú (16.00), Chacarita vs Belgrano (18.00) y Quilmes vs Agropecuario (18.00). El martes cerrarán Mitre vs Gimnasia de Mendoza.