El flamante presidente de la CUCeI, Octavio Lagar, dialogó con La Auténtica Defensa sobre los objetivos de la nueva comisión directiva y la actualidad de la centenaria cámara. Además, se refirió al impacto de la pandemia en los comercios, las restricciones, la presión impositiva y los desafíos en cuanto a digitalización. "Venimos desarrollando una plataforma online para incluir a todos los comercios de la ciudad", adelantó. -La Auténtica Defensa: ¿Con que objetivos asume la presidencia de la CUCEI? -La Cámara Unión del Comercio e Industria Campana tiene 113 años a lo largo de los cuales ha apoyado a todos los integrantes de estos dos sectores. Dada la coyuntura actual, nuestra idea es estar cerca de todos nuestros socios, de los comerciantes y las industrias en general, interiorizándonos y apoyándolos para que sus problemáticas se resuelvan. Todo esto junto a las autoridades del Municipio, con quienes trabajamos por el bienestar de los ciudadanos de Campana. En lo personal, acepté el desafío porque es mi intención devolver un poco de lo mucho que me ha dado la ciudad. Y creo que este son el lugar y rol adecuado para hacerlo. -LAD: ¿Cómo se encuentra transitando la CUCEI este período excepcional de pandemia? -La CUCEI no es ajena a lo que atraviesan sus socios, los vecinos y el resto de los habitantes de la provincia y el país. En ese sentido, como dije antes, nuestra intención es estar cerca de nuestros asociados y el sector en general. Tenemos que colaborar porque todos estamos dentro del mismo barco. Después de un año muy difícil, tenemos la idea de llevar adelante nuevos cursos virtuales -decoración de vidriera, oratoria-, lanzar más beneficios a socios y organizar iniciativas con el Municipio. Hace poco dimos a conocer el Programa de Empleo, mediante el cual comercios e industrias pueden acceder a un empleado por determinado lapso sin costo alguno. Eso beneficia no solo al comerciante sino también que genera puestos laborales entre los jóvenes, muchos de los cuales acceden así a su primera experiencia laboral. -LAD: El año pasado la CUCEI manifestó su rechazo al aumento impositivo promovido por el Gobierno local. ¿Pudieron llegar a un consenso? ¿Cómo analizan la actual presión fiscal? -No nos manifestamos en contra: la CUCEI representa y nuclea a sus socios, fueron ellos los que se manifestaron, nosotros solo dimos a conocer su parecer. Nosotros trabajamos junto al Municipio para el bien del sector. Teniendo en cuenta los reclamos, nos reunimos con el intendente, le hicimos conocer la problemática y se resolvieron una serie de facilidades para aliviar a los comerciantes, que tienen que ver con multas y plazos de pago. -En cuanto a la presión fiscal en general, creemos que es cada vez mayor, eso está a la vista. Además, impacta el tema costos. Aumenta el combustible y por ende incrementa el transporte, lo que termina repercutiendo en nuestra actividad. Hace poco tuvimos una reunión con el secretario de Desarrollo Económico municipal y vamos a tratar de articular políticas. -LAD: ¿Cómo vivieron la incertidumbre sobre si Campana pasaba a Fase 2 o permanecía en la 3? -Estuvimos expectantes, muy preocupados, porque los socios nos llamaban para ver en qué horario podían abrir y qué podían hacer. Es un minuto a minuto, porque por ahí los protocolos pueden cambiar en el transcurso de una tarde. Esperemos poder seguir trabajando. Una posibilidad es que el comercio que debe cerrar sus puertas con antelación pueda trabajar en horario extendido, como se hizo el año pasado. Los gastronómicos son los que más se ven afectados por las restricciones horarias. El humor de los comerciantes es el de toda la población. A nadie le gusta que su libertad se vea de alguna manera restringida, si bien hay que ser consientes de la situación actual. Por lo pronto, nosotros asesoramos sobre el cumplimiento de los protocolos y recibimos a los comerciantes, sean o no socios, para despejar las dudas. Recomendamos respetar la normativa y no podemos dejar de apoyarlas. Pero tampoco tenemos poder de policía. Podemos sugerir, no exigir. -LAD: ¿Cuál ha sido el impacto del coronavirus en el rubro? -Ha habido comercios e industrias que han dejado de existir, más que nada en el sector gastronómico. Por ahí en Campana no se nota tanto como en el resto de la provincia o en la ciudad de Buenos Aires. La pandemia nos afectó a todos en mayor o menor medida. Hubo comercios que ya en abril de 2020 tuvieron problemas para abonarles a los empleados porque se quedaron sin actividad. Son los menos, pero hay comercios históricos que bajaron sus persianas, como La Viena. Y también se han abierto otros nuevos. -LAD: Los comercios locales ya venían arrastrando algunos desafíos previos a la llegada del COVID como el comercio electrónico y la competencia de las grandes cadenas. ¿Cómo vienen evolucionando? -El comercio digital es algo inevitable frente a lo que no tiene sentido oponerse. El futuro llega. Nosotros desde la gestión anterior venimos desarrollando una plataforma online para incluir a todos los comercios de la ciudad. De todas maneras la mayoría de los comercios de la ciudad ya utilizan internet y las redes sociales para potenciar sus ventas. En cuanto a las grandes cadenas, no me parece que representen un riesgo para el sector. Hay que ver a qué nos referimos con grandes cadenas, porque si queremos decir franquicias, hay que recordar que son adquiridas e instaladas por persona de acá. -LAD: A veces no. En este caso te doy mi apreciación personal y no la de la CUCEI. Uno no puede oponerse a un comercio que viene a favorecer a la ciudadanía, porque si bien pueden no ser capitales de Campana, van a emplear a gente que vive acá y a la larga se convierten en comercios locales. No veo un riesgo para nuestro sector en ese sentido. -LAD: ¿Cómo va a salir parado el comercio local de la pandemia? -Los argentinos hemos afrontado numerosas crisis. El comerciante y la industria de Campana ha sufrido momentos muy duros y siempre se ha repuesto. Y esta no va a ser la excepción. Esto va a servir para que aunemos esfuerzos y salgamos todos juntos adelante. Servirá para tomar impulso y más fuerza para progresar. Hay que tomarlo como un desafío.

