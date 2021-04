El operativo "Detectar Educación" pasó por Otamendi

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, junto a un equipo de voluntarios recorrieron el barrio para buscar a aquellos vecinos que no hayan terminado la escolaridad e instarlos a que se inscriban en el programa "Terminá la Secundaria". La Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura encabezó un nuevo operativo del programa municipal "Detectar Educación" a fin de buscar casa por casa a aquellos vecinos que no hayan terminado la escolaridad. Junto a un equipo municipal y voluntarios, la funcionaria recorrió las calles del barrio Otamendi para contarles a los vecinos las distintas propuestas y programas que tienen a disposición para terminar sus estudios primarios o secundarios. Los resultados de esta jornada fueron muy positivos ya que se inscribieron más de 44 jóvenes al programa "Terminá la Secundaria" que se dicta bajo la modalidad a distancia. Se trata de un programa de educación a distancia que ofrece a jóvenes y adultos la posibilidad de retomar los estudios secundarios y obtener el título de Bachiller con Orientación en Cs. Sociales y Humanidades, con validez nacional y de manera gratuita. Esta importante actividad, que contó con el acompañamiento del director General de Políticas de Promoción y Protección de Derechos, Género y Diversidad, Iván Gómez; la directora de Educación, Milva López Pereyra, y la concejal de Juntos por el Cambio, Ángela Medina, se replicará en los distintos barrios de la ciudad en las próximas semanas. "Desde el Municipio queremos acompañar y alentar terminar sus estudios a aquellas personas que, por varios motivos, no pudieron terminar sus estudios", enfatizó Elisa Abella luego de recorrer las calles de Otamendi. Y agregó: "Nuestro objetivo es motivarlos para que se animen a ser parte de este programa ya que la educación representa nuevas y verdaderas oportunidades", concluyó la funcionaria.

Elisa Abella conversó con los vecinos de Otamendi y los instó a finalizar sus estudios.





Operativo “Detectar Educación" en Otamendi





La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura destacó la importancia de tener el título de bachiller.





Se buscó casa por casa a aquellos vecinos que no hayan terminado la escolaridad.



El operativo "Detectar Educación" pasó por Otamendi

