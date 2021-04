El uruguayo pasó a despedirse de los jugadores, quienes entrenaron bajo las órdenes de Martín Piñeyro. Ya comenzaron las reuniones para definir al nuevo DT: Sara, Franchini, Manfredi y Arzubialde son las principales opciones. Un lunes distinto vivió ayer Villa Dálmine después que el sábado por la noche se definiera la salida de Felipe De la Riva. El uruguayo, que tras el deslucido empate sin goles frente a All Boys como local había abandonado el estadio abruptamente y sin contacto con los jugadores, sí pasó ayer a despedirse del plantel. Así, el adiós se concretó en el predio Héctor Fillopski, donde los futbolistas trabajaron bajo las órdenes del "interino" Martín Piñeyro (DT del Selectivo y la Reserva), su ayudante Emiliano Franco, el preparador físico José "Pepi" Soto y el entrenador de arqueros Lisandro Mendoza. Junto a ellos estuvo Ángel Moretto, quien desde marzo está en funciones como Director Deportivo del club. Además, también acompañó la práctica el Presidente Diego Lis. La presencia de Piñeyro estaba en duda el sábado a la tarde por un tema de salud que, finalmente, no le impidió al entrenador hacerse cargo ayer del plantel. Por eso, durante el fin de semana también se mencionó la posibilidad de que Carlos "Jetín" Pereyra (actualmente está trabajando en divisiones juveniles) fuera parte de esta transición. Y si bien la Comisión Directiva ya ha avanzado en busca del sucesor de De la Riva, los plazos marcan que sería Piñeyro quien esté al frente del equipo el próximo domingo contra San Telmo en la Isla Maciel. Sería su tercer partido como interino en el Violeta: el primero fue en octubre de 2018 frente a Sarmiento de Junín como visitante (derrota 2-1), tras el final del primer ciclo del uruguayo y antes del regreso de Walter Nicolás Otta; y el segundo se dio en marzo de 2020, luego de la salida de Lucas Bovaglio y antes del retorno de De la Riva, nuevamente frente a Sarmiento, pero esta vez como local y con victoria (1-0 con gol de Federico Recalde, en lo que fue el último triunfo de Villa Dálmine en Mitre y Puccini). El plantel volverá a entrenar hoy y una de las principales novedades será que tres juveniles que integran el Selectivo se sumarán a los trabajos de la Primera División: el mediocampista Valentín Albano (categoría 2003) y los delanteros Agustín Ayala (2002) y Lucas Muñoz (2004), quien el sábado marcó por triplicado en la victoria 4-1 de la Sexta sobre Tigre. Más allá del conocimiento que Piñeyro tiene de estos tres juveniles con los que viene trabajando en el Selectivo, la decisión asoma también como una señal hacia el perfil de entrenador que está buscando la dirigencia Violeta: la intención es que el próximo DT logre una mayor integración de los futbolistas de divisiones inferiores en el plantel superior, aun sabiendo que se trata de un trabajo con frutos en el largo plazo. Y en la búsqueda de ese nombre que suceda a De la Riva, el Director Deportivo de la institución confirmó ayer que ya se mantuvieron reuniones con dos candidatos: Juan Manuel Sara y Marcelo Franchini. Además, también están pautados encuentros con Cristian Manfredi y Héctor Arzubialde. Al mismo tiempo descartó como opción al "Mono" Navarro Montoya. LOS PRIMEROS CANDIDATOS Como jugador, Sara (44 años) tuvo una prolífica carrera que comenzó en el ascenso (Almirante Brown y Nueva Chicago) y que luego lo llevó a países como República Checa, Escocia, Suiza, Italia, España, Paraguay y México. Hoy se desempeña como ayudante de campo de Diego Martínez, actual DT de Tigre. Por su parte, Franchini (52) ha sido entrenador en diferentes equipos del ascenso, pero luego trabajó durante varios años como parte del cuerpo técnico de Darío Forestello hasta que volvió a largarse por su cuenta y, en su última experiencia, desde marzo de 2019 hasta enero de 2021, dirigió a Comunicaciones, equipo con el que alcanzó las semifinales del Reducido del último Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana. En tanto, Manfredi (47) ha integrado el cuerpo técnico de Claudio "Pampa" Biaggio en San Lorenzo y su última experiencia como DT fue en Deportivo Armenio. Finalmente, también fue confirmado como opción Héctor Arzubialde (56), quien como DT se ha desempeñado en diferentes clubes del "interior", destacándose sus pasos por Gimnasia de Jujuy, Talleres de Córdoba, Estudiantes de San Luis y Santamarina de Tandil en la última década. Otra posibilidad que trascendió es la de la dupla Sergio Lara y Sebastián Sibelli, quienes hasta enero pasado dirigieron en Deportivo Morón, donde trabajaron justamente con Moretto (fue Secretario Técnico del Gallo durante tres años). Sin embargo, ya habrían quedado descartados, al igual que la dupla conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi, quienes estarían muy lejos de las posibilidades económicas del Violeta. Si bien el club ha recibido gran cantidad de propuestas para suceder a De la Riva, la idea de la Subcomisión de Fútbol junto al Director Deportivo es tratar de cerrar un nombre esta semana. Incluso, de hacerlo en las próximas horas, todavía no descartan que pueda llegar a estar al frente del equipo el domingo en la Isla Maciel.

EL PRESIDENTE DIEGO LIS ESTUVO PRESENTE AYER EN LA PRÁCTICA. ZONA B: EMPATARON LOS LÍDERES Y GOLEÓ RAFAELA Independiente Rivadavia y Güemes igualaron 1-1. En la Zona A, Tigre logró ayer su quinta victoria y quedó como único puntero. La sexta fecha de la Zona B de la Primera Nacional se cerró el domingo con el empate entre los dos líderes: Independiente Rivadavia igualó 1-1 como local con Güemes de Santiago del Estero y, así, ambos se mantienen en la cima con 14 unidades. Por su parte, All Boys (11) quedó como único 3º después de su empate en Campana frente a Villa Dálmine. El domingo, además, regaló dos goleadas. Por un lado, Atlético de Rafaela venció 4-1 a Almagro y cortó su racha de cuatro empates consecutivos sin goles. En los minutos finales, Walter Nicolás Otta hizo debutar en La Crema al campanense Federico Recalde. La otra goleada se dio en San Juan, donde San Martín apabulló 5-0 a San Telmo, próximo rival de Villa Dálmine, con un triplete de Ezequiel Rescaldani. La jornada se completó con el empate en cero entre Guillermo Brown y Santamarina de Tandil. Así, el conjunto de Puerto Madryn sigue sin ganar (al igual que Dálmine e Instituto) y se mantiene en la última posición. En tanto, por la Zona A, Tigre cosechó ayer su quinta victoria consecutiva al vencer 1-0 como local de Deportivo Maipú de Mendoza y, de esa manera, quedó como único líder con 15 unidades. Hoy puede ser alcanzado por Gimnasia de Mendoza (12), que visita a Mitre de Santiago del Estero (10). Ayer, además, Chacarita (10) le ganó 2-0 a Belgrano de Córdoba (10), mientras San Martín de Tucumán consiguió su primer triunfo al vencer 1-0 a Nueva Chicago en Mataderos. Por la Zona A también jugaron: Quilmes 0-0 Agropecuario, Atlanta 2-2 Deportivo Riestra, Estudiantes (BA) 0-0 Estudiantes (RC) y Alvarado 1-0 Temperley.

