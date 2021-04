FALLO

En medio de las tensiones entre el Gobierno nacional y el porteño por la presencialidad de las clases, el juez de 1º Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Scheibler, determinó que las escuelas no podrán computar como inasistencias a aquellos alumnos que no concurran a las aulas hasta tanto se conozca la decisión de la Corte Suprema, y además exigió que se garantice la enseñanza virtual durante ese período. Este nuevo fallo sucede luego de que la Cámara de Apelaciones porteña hiciera lugar a una medida cautelar presentada por dos organizaciones no gubernamentales que pedían dejar sin efecto el decreto que suspendía por dos semanas las clases presenciales. La resolución obliga a los colegios a abstenerse de "computar las faltas y/o quita de vacantes respecto de aquellos/as alumnos/as cuyos padres y madres resolvieran la no concurrencia de sus hijos/as a los establecimientos educativos". En el mismo fallo, se exige adoptar medidas para garantizar la escolaridad virtual y que no haya discriminación entre los alumnos que concurren presencialmente a las clases y aquellos que no.

ABRIERON

Las escuelas bonaerenses de todos niveles y modalidades abrieron sus puertas con docentes y auxiliares para ceder dispositivos y conexión WiFi a alumnos y familias pese a la suspensión de las clases presenciales, informó la cartera educativa provincial. En el marco de la primera jornada de suspensión de la presencialidad dictada por el presidente Alberto Fernández para el AMBA, y apelada por Ciudad, en varios distritos bonaerenses, entre otros La Plata, la comunidad educativa de colegios privados se movilizó en reclamo de la vuelta a las clases en las aulas. Desde la dirección General de Educación bonaerense que conduce Agustina Vila explicaron a NA que "durante los 15 días en que se van a suspender las clases en 35 distritos de la Provincia las escuelas van a estar abiertas para permitir el intercambio de materiales, orientar en la continuidad pedagógica, entregar módulos alimentarios y facilitar la conectividad".

EFECTIVIDAD

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) comunicó este lunes que la eficacia de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V es del 97,6%. La información al respecto fue obtenida tras un análisis de los datos de 3,8 millones de ciudadanos rusos vacunados. Mientras tanto, Alexánder Guíntsburg, director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, la institución que desarrolló el fármaco, afirmó que la eficacia real de la vacuna puede ser mayor que las cifras anunciadas.

Explicó que los datos del sistema del registro de los infectados permiten una demora entre la fecha de la toma de muestras (fecha de la infección) y el diagnóstico.

PANDEMIA GLOBAL

Las personas infectadas por coronavirus en el mundo son casi 142 millones, mientras que los muertos son más de tres millones, en una estadística de países en la que la Argentina subió al undécimo lugar, según los últimos datos reportados este lunes por la Universidad estadounidense Johns Hopkins. En total, contrajeron el virus 141.813.257 personas, mientras que se produjeron 3.027.182 decesos por la enfermedad y 81.116.141 infectados ya lograron recuperarse. En Estados Unidos, el país más castigado por la pandemia, el coronavirus generó 567.690 víctimas fatales, con 31.737.347 casos confirmados. Por su parte, India, que volvió a estar segundo, suma 15.061.919 pacientes infectados y 178.769 fallecidos en total, mientras que Brasil, bajó al tercer puesto, tenía 13.973.695 personas contagiadas y 374.682 decesos.