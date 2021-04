Efemérides del día de la fecha, 20 de Abril

CONCIERTO HOMENAJE A FREDDIE MERCURY Sucedió en el año 1992, cinco meses después del fallecimiento del cantante Freddie Mercury, en el Estadio de Wembley (Londres): "Esperamos que se puedan unir a nosotros para celebrar la vida y la carrera de Freddie. Van a venir muchos amigos y todos serán bienvenidos" expresó en ese entonces Roger Taylor. Además de homenajear al cantante, el recital pretendía recaudar fondos para "The Mercury Phoenix Trust", organización que lucha contra el Sida, y generar conciencia acerca de dicha enfermedad: "Estamos aquí para celebrar la vida de Freddie Mercury […] Estamos aquí también para decirle a todo el mundo que él, como otros que perdimos por el Sida, murió antes de tiempo" manifestó ese día la actriz Elizabeth Taylor. Aquella jornada grandes artistas como David Bowie, Elton John, Seal, George Michael, Liza Minnelli, Annie Lennox, Lisa Stansfield y las bandas "Def Leppard", "Guns N´ Roses" y "Metallica" se presentaron ante 72.000 espectadores que pudieron disfrutar, entre otras canciones, "Nothing else matters", "Paradise city", "Stone cold crazy", "Crazy little thing called love", "Under pressure" y "We are the champions". Cabe agregar que el concierto se emitió por radio y televisión a 76 países.



FALLECE CARMEN VALLEJO Rufina Carmen Vallejo nació el 26 de noviembre del año 1922 en La Plata, Buenos Aires. Dotada con un gran talento para el canto y la actuación, Vallejo descubrió que quería ser actriz a los 8 años. Durante su adolescencia abandonó el secundario para tomar clases de actuación y declamación con la profesora Cándida Santamaría de Otero San Martín. A los 19 años se anotó en un concurso nacional de locución, en el que fue elegida "La mejor voz femenina de 1941" y, consecuentemente, fue contratada por Radio El Mundo: "Me dieron una medalla de oro y un contrato para trabajar como locutora en Radio El Mundo. En principio decía sólo dos marcas. Así gané mi primer sueldo y así se me abrieron muchas puertas" comentó a "Clarín". Luego trabajó en Radio Spendid y Radio Belgrano y comenzó a actuar en radioteatros. En el año 1951 debutó en la gran pantalla en la película "Pocholo, Pichuca y yo"; ese mismo año, actuó por primera vez en televisión, en el programa "Una comedia cómica de terror". En lo que respecta al cine, Vallejo actuó en "Un viaje de locos" (1974), "Clínica con música" (1974) y "Crecer de golpe" (1976). En televisión se destacó en "La Tuerca", "Alta comedia", "Matrimonios y algo más", "Los Campanelli", "Poné a Francella" y "La Niñera". Por otra parte, en cuanto al teatro, actuó en aproximadamente 60 obras, entre las cuales se pueden mencionar "Tangolandia", "El conventillo de la Paloma", "El mucamo de la niña" y "Las chicas ya tienen novios". Falleció en el año 2013 en Buenos Aires.



SE LANZA "GET A GRIP" Un día como hoy en el año 1993, "Aerosmith" lanzaba su undécimo álbum "Get a grip". Producido por Bruce Fairbairn e integrado por canciones compuestas por Steven Tyler y Joe Perry junto a Desmond Child y Lenny Kravitz, el disco fue el más exitoso de la banda estadounidense: "Sabíamos que teníamos que convertirlo en el disco más grande, malo, valiente y aterrador de ´Aerosmith´ hasta ahora" expresó Tyler. Entre las canciones se encuentran "Crazy", "Cryin´", "Fever", "Livin´ on the edge" y "Amazing".



