ARRANCA LA COPA Con seis partidos, este martes se pone en marcha la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. Y serán dos los equipos argentinos que salgan a la cancha: por un lado, Argentinos Juniors recibirá a Nacional de Montevideo desde las 19.15 horas; y por el otro, Vélez Sarsfield será local ante Flamengo en un partido que comenzará a las 21.30. Hoy también jugarán: Always Ready de Bolivia vs Inter de Porto Alegre, Deportivo Táchira de Venezuela vs Olimpia de Paraguay, Santos de Brasil vs Barcelona de Ecuador y Sporting Cristal de Perú vs San Pablo de Brasil.



Y LA SUDAMERICANA También la Copa Sudamericana comenzará hoy. Y por nuestro país tendrán acción los dos equipos rosarinos: Newells visitará a Goianiense de Brasil desde las 19.15 horas, mientras Rosario Central enfrentará a 12 de Octubre en Paraguay desde las 21.30 horas. Los otros dos encuentros de esta noche serán: Metropolitanos de Venezuela vs Melgar de Perú y Aucas de Ecuador vs Paranaense de Brasil. PRIMERA B METRO Con su empate 2-2 frente a Fénix como local, Defensores Unidos quedó como único líder con 14 unidades, uno más que Deportivo Merlo y J.J. Urquiza. También el domingo, en el cierre de la séptima fecha, Comunicaciones superó 2-0 como local a Argentino de Quilmes. PRIMERA C Ituzaingó quedó como único líder del Torneo Apertura al vencer 1-0 como visitante a Luján por la octava fecha. Así le sacó tres puntos de ventaja a Central Córdoba de Rosario, que tuvo jornada libre. Los demás resultados del cierre de la programación fueron: San Martín (B) 4-4 Excursionistas, Deportivo Español 2-1 Argentino de Merlo, Midland 0-2 Dock Sud, Atlas 2-2 Laferrere, Lamadrid 1-0 Real Pilar y Victoriano Arenas 0-1 Claypole. PRIMERA A FEMENINA La tercera fecha se cerró el domingo con cuatro encuentros. Por la Zona A, Boca Juniors goleó 5-1 a SAT; Gimnasia (LP) venció 3-2 a Deportivo Español; y El Porvenir superó 2-1 a Defensores de Belgrano. Mientras por la Zona B, River Plate derrotó 3-0 como visitante a Rosario Central. En la Zona A mandan San Lorenzo y El Porvenir con 7 unidades, aunque Boca (6) es el único con puntaje ideal; y en la Zona B lideran River Plate y UAI Urquiza con 9. PUNTO DEL LEEDS Por la 32ª fecha de la Premier League, Leeds igualó ayer 1-1 como local frente a Liverpool. De esta manera, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa aseguró matemáticamente su permanencia (está 10º con 46 puntos). En la pelea por el título, Manchester United (66) recortó a ocho la distancia con Manchester City (74) tras vencer 3-1 a Burnley. GOLEÓ EL ALETI En un adelanto de la 33ª fecha de La Liga de España, Atlético Madrid (70 puntos) goleó 5-0 a Eibar y estiró su diferencia como líder sobre Real Madrid (67), que empató sin goles como visitante ante Getafe. Barcelona (65) sigue tercero, aunque con un partido menos, mientras Sevilla (4º con 64) no se baja de la pelea (le ganó 2-1 como visitante a Real Sociedad). DESCONTÓ MILAN Por la 31ª fecha de la Serie A, Inter (75 puntos) empató 1-1 en su visita a Napoli y así posibilitó que Milan (66), que le ganó 2-1 a Genoa, logre descontarle distancia en la lucha por el Scudetto. El gol argentino del domingo italiano fue obra de Joaquín Correa en la victoria 5-3 de Lazio sobre Benevento.

20 de Abril de 2021

