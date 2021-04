P U B L I C



Al señor Director del diario La Auténtica Defensa De mi mayor estima: Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en virtud de estafas que se están perpetrando en Campana desde hace aproximadamente 10 dias. No solo lo vivi en carne propia, porque me llamaron sino que lo hicieron con varios clientes, amigos y vecinos que, asustados me consultaron. El tema es asi: Te llaman y te dicen si sos el propietario del lugar donde vivis y te dicen calle y numero, cuando respondes que si, te dicen: Era para avisarle que mañana van a ir a su casa a hacer un embargo sobre sus bienes porque Ud. debe dinero pero, cuando queres saber porque te responden que tenes que comunicarte con el estudio de un abogado de Capital Federal, al llamar te reiteran que es por un embargo y que mañana van a tu casa que debes cierta cantidad de dinero y te pasan un número de cuenta para el caso de que caígas, te asustes y deposites para evitar que te embarguen por una deuda que no existe. Esta gente inescrupulosa no puede hacer esto, hay que impedirlo, la gente se asusta. ¿Y si el teléfono lo atiende una persona cardíaca, hipertensa o con problemas de salud?? Por eso señor Director, me parece oportuno hacer saber a la población que, cuando los llamen no hagan caso, digan que esperan el embargo y no pregunten mas nada. Por las averiguaciones que hemos hecho con ayuda de otros colegas, los estafadores invocan el estudio Juridico de un profesional perteneciente al COLEGIO DE ABOGADOS DE CAPITAL FEDERAL que representa a una empresa que tiene los cobros de los deudores de Citi Bank y otras entidades financieras: ESTO ES MENTIRA!!!! El propósito de la presente misiva es alertar a los vecinos para que no se alarmen, salgan a buscar dinero y depositen en las cuentas que les indican porque esto es una estafa toda vez que esta gente inescrupulosa aprovecha el momento de angustia que provocan al llamar y los presionan para depositar. Considero que estos hechos deben ser denunciados y hacerse públicos para evitar este tipo de delitos. Lo saludo atentamente Claudia Cristina Simon



Correo de Lectores:

Llamadas en plan de engaño, aducen embargos sobre la propiedad

Por Claudia Cristina Simon

