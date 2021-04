» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 21/abr/2021 de La Auténtica Defensa. El partido de Guillermo Moreno tiene representante en Campana







Roberto Dimeo, de 30 años, fue elegido por el ex Secretario de Comercio para encabezar su nuevo espacio en la ciudad. ´´Venimos a ayudar a los vecinos a estar mejor, y a darles una opción peronista de verdad, que en la actualidad no tienen´´, expresó. Guillermo Moreno, pilar fundamental de las últimas gestiones peronistas, fundó su propio partido político al que denominó ´´Principios y Valores´´ y, a la vez, se desafilió del Partido Justicialista. Con el objetivo de representar a una enorme porción del pueblo peronista que no se siente identificada ni con el kirchnerismo de La Cámpora ni con la socialdemocracia de Alberto Fernández, el ex Secretario de Comercio fundó un espacio de peronismo doctrinario y libre de lo que llaman ´´injerencia progresista´´. Y ese espacio desembarcó en Campana: Roberto Dimeo, de 30 años, sin pasado en puestos políticos pero con vasta trayectoria militante en los barrios de la ciudad, fue ungido por Moreno para representar al ´´peronismo de verdad´´ en la ciudad, y para encabezar lo que será la lista local de concejales de Principios y Valores. ´´Que quede claro: no somos ni del Frente de Algunos ni de Juntos Por El Cambio. Nosotros somos peronismo doctrinario. Peronismo de verdad´´, explica Dimeo en absoluta sintonía con Moreno y el resto de los referentes del flamante partido. Y aclara: ´´No vengo de la política. Ni me acerco a ella por dinero. Toda mi vida trabajé en el sector privado y allí seguiré estando. Mi motivación para involucrarme en política es ayudar a los vecinos de la ciudad, mis vecinos, a estar mejor. Y, también, para darles una opción peronista que, en la actualidad, no tienen´´. El joven dirigente campanense participó el pasado sábado 10 de un plenario virtual junto a referentes bonaerenses de Principios y Valores como José Díaz (Secretario General) y ´´Cuervo´´ Venturutti (Secretario Adjunto), candidatos municipales, y militantes peronistas, que fue encabezado por el propio Guillermo Moreno. En él, se planteó la necesidad de lograr 8000 afiliaciones al partido antes de las elecciones, algo que consideran asequible dado que ya cuentan con la mitad de ellas. Dimeo -que adelantó que Moreno vendrá a Campana ´´en 2 meses´´- invita a todos los peronistas interesados en afiliarse y participar en el partido a escribirle un mensaje ya sea a su whatsapp (11-38521865) o su fanpage oficial en Facebook: www.facebook.com/robertodimeo.campana

Dimeo define a su espacio y a sí mismo como ´´peronista doctrinario´´.





Dimeo fue parte del plenario de referentes bonaerenses de Principios y Valores del pasado sábado 10 de abril.





El Lic. Guillermo Moreno es la cabeza del nuevo espacio peronista.



