Entrevistada por el medio C5N, la diputada bonaerense Soledad Alonso reclamó por mayores controles municipales y solicitó que la oposición sea convocada para discutir medidas que aminoren el ritmo de los contagios. "Ni el diputado nacional Carlos Ortega ni yo tenemos diálogo con el Municipio", señaló. Con el ritmo de los contagios acelerándose, la diputada provincial Soledad Alonso le pidió al intendente Abella que tenga mayor "responsabilidad institucional" y que comparta con la oposición datos para analizar la situación epidemiológica en Campana "con el fin de cuidar a los vecinos y las vecinas". La legisladora provincial realizó estas declaraciones en una entrevista que le hizo este martes el medio C5N, que llegó a Campana para entender por qué nuestro distrito quedó afuera de las restricciones aplicadas al resto del AMBA. El interés de los periodistas creció durante la charla con la diputada al enterarse que Zárate acababa de solicitar el retroceso a Fase 2 debido al incremento de casos y la inminente saturación de su sistema de salud. "Nosotros queremos mantener la Fase 3, pero lamentablemente desde el Municipio no hay controles para poder sostenerla con datos concretos", expresó Alonso. "Estamos a favor de la presencialidad en las escuelas y de que los comerciantes puedan trabajar, pero también queremos que se cumplan con los protocolos, se controle la circulación, se cuide la nocturnidad y se asista a la gente que está aislada, tal como lo venimos haciendo desde la Agrupación Néstor Kirchner". La diputada provincial, que sufrió COVID y debió ser internada por complicaciones a pesar de tener 44 años, recordó que "la libertad es un valor preciado para todos pero que solo podemos ejercer estando vivos". "Por supuesto que nosotros confiamos en las decisiones de nuestro gobernador, quien ha analizado la situación y otorgado a Campana la posibilidad de continuar en Fase 3. Lo que sostenemos es que el Municipio es el responsable de que las condiciones para mantener este nivel de restricciones se cumplan. Necesitamos que el intendente tenga responsabilidad institucional", manifestó. En ese sentido, Alonso cuestionó que el Abella "no tenga diálogo ni con el diputado nacional Carlos Ortega" y tampoco con ella, siendo representantes de la ciudad antes dos importantes parlamentos como los son el Congreso y la Legislatura bonaerense. "No tenemos más información que la del Sistema Integrado de información Sanitaria Argentino", añadió, en referencia al SISA. Por otro lado, respecto al retroceso a Fase 2 de Zárate, formuló: "Las dos ciudades deberían estar trabajando en conjunto. Estamos integradas, todos los días hay un intercambio de trabajadores, docentes, estudiantes y personas que van a ver familiares. No se puede pensar en una estrategia aislada para una ciudad porque lo que le pasa a una impacta en la otra". "La semana pasada tuvimos 129 casos en un día, ayer se registraron 71. Juntos por el Cambio tiene que dejar de lado el juego hacia el electorado, parar de judicializar la política con la presentación de amparos y privilegiar el cuidado de las vecinas y vecinos", concluyó Alonso.



