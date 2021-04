» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 21/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Aprobaron moratoria para Colegios Privados







Fue una iniciativa del diputado zarateño Matías Ranzini de Juntos por el Cambio y aprobada de manera unánime en el Senado bonaerense. El Senado bonaerense sancionó por unanimidad el proyecto de Juntos por el Cambio que establece una moratoria para las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires, que vieron reducidos sus ingresos por la pandemia de coronavirus. La iniciativa, faculta al Instituto de Previsión Social (IPS) como "medida extraordinaria" a disponer un régimen de regularización de deudas en concepto de aportes y contribuciones patronales. "Este proyecto tiene mucha similitud con uno que aprobamos el año pasado para declarar la emergencia educativa en el ámbito privado y preveía subsidios y moratorias para los colegios privados porque muchos padres habían dejado de pagar las cuotas lo que generó que no se paguen los aportes y contribuciones", señaló el senador Agustín Maspoli. Asimismo, la normativa propone "hasta un máximo de 48 cuotas mensuales iguales y consecutivas para régimen de regularización de deudas, las que no devengarán intereses de financiación". En este sentido, el articulado condona las multas originadas en el período de marzo a diciembre de 2020 y aclara que no habilitará "la repetición de las multas, intereses punitorios o compensatorios". "Celebro el acuerdo con el oficialismo, aunque llega con un poco de retraso para darle una respuesta a las instituciones que tan mal la están pasando. Esperemos que las medidas implementadas recientemente sean por 15 días porque si no vamos a tener que votar una moratoria permanente para los colegios privados", apuntó el legislador. Durante su paso por la Cámara de Diputados, la moratoria para las escuelas privadas impulsada por el legislador Matías Ranzini, recibió el apoyo de todas las bancadas y sirvió para completar el paquete impositivo enviado por el gobernador Axel Kicillof. Durante la última sesión, Ranzini explicó que "son muchas escuelas públicas de gestión privada que generaron deuda con el IPS, en la mayoría de los casos es porque prefirieron pagar los salarios de los trabajadores docentes y no docentes". Asimismo, el legislador de Juntos por el Cambio sostuvo que los colegios privados "están haciendo un esfuerzo por seguir trabajando" y consideró que la aprobación del proyecto "demuestra que no están solos".

Aprobaron moratoria para Colegios Privados

