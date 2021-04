» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 21/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 21 de Abril







DÍA NACIONAL DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO En este día se conmemora la sanción de la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (reglamentada por el Decreto Nº 351/79) en el año 1972; asimismo, se refuerza en la opinión pública la problemática de los riesgos y la seguridad de los trabajadores en el ámbito laboral fomentando una cultura de la prevención a través de la educación, la sensibilización y la anticipación. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), anualmente más de 2,78 millones de personas mueren a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo; a su vez, cada año se producen 374 millones de lesiones en el ámbito laboral. Por otro lado, para evitar la propagación del Covid-19, la OIT recomienda practicar la distancia social y cuando sea factible emplear la virtualidad; proporcionar desinfectante de manos; y promover una cultura de limpieza regular de las superficies.



FALLECE RAÚL SOLDI Raúl Soldi nació el 27 de marzo del año 1905 en Buenos Aires. A pesar de que provenía de una familia de músicos, Soldi comenzó a pintar durante su adolescencia. A los 17 años viajó a Italia, país de origen de sus padres, donde pintó a San Fermín en una capilla de Pinceto: "Venecia me hizo pintor […] Pinté al fresco por primera vez, con mucha adrenalina, sobre su portal, la imagen del santo". Cuando regresó al país comenzó a estudiar en la Academia Nacional de Bellas Artes hasta que, a los pocos meses, retornó a Italia y continuó su formación en la Academia Brera de Milán: "Al finalizar mis estudios expuse en Trieste y saqué el primer premio para pintores jóvenes con ´Retrato de un pintor Armenio´". En el año 1933 regresó al país y empezó a trabajar en "Argentina Sono Films" realizando escenografías de películas. Más adelante, en el año 1940, obtuvo una beca para estudiar escenografía en Estados Unidos. En Argentina, continuó realizando escenografías hasta que su esposa, Estela Gaitán, lo impulsó a pintar sus propias obras: "Me comprometió todo su apoyo ante previsibles contratiempos económicos, y con femenina decisión, esa que no admite replicas, me dijo - basta de cine, a pintar todo el día". Entre sus obras se destacan la cúpula del Teatro Colón y la de la Galería Santa Fe, el mural de la Catedral Santa Florentina de nuestra ciudad y los frescos de la Iglesia de Santa Ana (Glew). Falleció en el año 1994 en Buenos Aires.



SE LANZA "ATTENTION" Un día como hoy en el año 2017, Charlie Puth lanzaba el sencillo "Attention". Perteneciente al álbum "Voicenotes" (2018) y compuesta por el cantante estadounidense junto a Jacob Kasher, la canción fue una de las más exitosas del artista después de "See you again" y "We don´t talk anymore": "´Solo quieres atención´ es una frase que las personas dicen todo el tiempo así que cuando escuchen esta canción quiero que tengan la sensación de ´siento que escuché esto antes´ o ´dije esto antes´. Si pueden estar emocionalmente unidas a algo y bailar con eso, es un hit".



