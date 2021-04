P U B L I C



"El hombre es más rico cuando sus placeres son más baratos". ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Qué placeres buscamos, incesantemente, en este mundo? ¿Qué nos falta y creemos que es esencial para nuestra felicidad? ¿Y por qué no lo tenemos todavía? ¿Son caros? ¿O somos pobres? Hay muchas cosas que podemos tener, qué nos traerían una gran alegría y que no cuesta nada. Pero, ¿de qué sirve tener mucha riqueza si no tenemos paz? ¡Y la paz nos la da un corazón alegre y una conciencia limpia! ¿De qué sirve tener el auto más moderno y lujoso, si no tenemos salud ni esperanza? ¡Y estos nos son ofrecidos, sin costo alguno! Y todavía podemos tener fe, gozo en el corazón, sin pagar un centavo por ello. Si tenemos estas gracias, que son más valiosas que los tesoros del mundo, no somos pobres, ¡Somos ricos!... ¡muy ricos!

Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar

Motivación:

Más rico y más barato

Por Claudio Valerio

