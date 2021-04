» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 21/abr/2021 de La Auténtica Defensa. De Todo un Poco:

Opiniones Ciudadanas (Parte 10)

Opiniones Ciudadanas Cómo realizar una mejor Prevención del Delito. Participación. Debemos considerar que es imposible que las fuerzas de seguridad patrullando, cámaras colocadas, denuncias de hechos, etc., por sí solas no alcanzan para prevenir toda la tipología de los delitos cometidos en la jurisdicción del Partido de Campana sin la participación activa de todos los ciudadanos. Y si esta zonificación de los distintos hechos no se realiza, es difícil producir las prevenciones. Lo que se busca con esta primera nota es que cada ciudadano sepa que es necesario y debe ser parte y contribuir a poner en rápido conocimiento de las autoridades (Alerta Campana) específicas para abortarlos antes que se cometan. Todo lo que está instalado y la cantidad de móviles de se disponen, usándose racionalmente pueden llegar a reducir un muy alto porcentaje de los delitos cometidos. Se debe aprovechar la comunicación existente en todo el distrito para que con una pérdida de pocos segundos, llegue a los operadores en contacto con los móviles, la mínima sospecha sobre algún `posible hecho en progreso. La simple identificación de alguien en actitud sospechosa, parado, en una moto o en un auto estacionado, o caminando simplemente, puede llegar a salvar a un despreocupado transeúnte de pasar un mal rato. Hay cientos de casos que se pueden evitar actuando simplemente "mirando alrededor". Recordar igualmente que en la calle siempre se debe estar atento. La Prevención del Delito implica un concepto amplio de delito al incluir el impacto social y físico, así como las sensaciones de inseguridad que genera, y determina una acción participativa conjunta de diferentes actores. Si quisiéramos definirla podríamos decir que son "todas las políticas, medidas y técnicas, fuera de los límites del sistema de justicia penal, dirigidas a la reducción de las diversas clases de daños, producidos por actos definidos como delitos por el estado". Como todo hecho para que logre tener un beneficio, se debe realizar bajo una planificación específica que determinaría una serie de preguntas, donde sus contestaciones darían la forma de producir los resultados. Como muestra de cómo desarrollar una perspectiva de trabajo tomaremos una serie de interrogantes que pueden servir como modelo para casi cualquier problema del área: ¿Qué intervención o actividad se propone realizar? ¿A quiénes o a qué está dirigida? ¿Cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar con la intervención de la actividad? ¿Cuáles son los resultados que se espera lograr? ¿Bajo qué condiciones o en que contextos la actividad producirá el resultado deseado? ¿Cuál es la intervención o actividad implementada? ¿Bajo qué condiciones o en que contextos se implementa esa intervención o actividad? ¿Cuáles son los resultados de la intervención o actividad implementada? ¿Cómo es medido/evaluado ese resultado? ¿Cuáles son los valores sociales de los resultados? Estas serían una serie de preguntas para definir una situación generadora de políticas de Prevención del Delito en un supuesto conflicto de formación de un equipo de trabajo. Hay tres direcciones hacia las que el orientador debe dirigirse, las cuales no pueden existir una sin la complementación de la otra: a) Acciones dirigidas hacia la víctima; b) Acciones dirigidas a la comunidad o barrio; y c) Acciones dirigidas al ofensor. En esto el Estado debe ser el que indefectiblemente debe estar presente para desarrollar las actividades necesarias en cada una de ellas, pues tienen tres direcciones totalmente distintas de preparar y enviar los mensajes. Hoy solo restaría decirles, "para lograr algo y mejorar hay que ponerse a trabajar en ello". Fuente: Políticas Públicas de Seguridad. Prevención del Delito. J. Carreras, APPS.-

