Pareciera que el COVID ha invisibilizado al resto de las enfermedades pediátricas y eliminado por completo otros motivos de consulta. Por temor a contagiarse en el consultorio, los padres dejaron de llevar a los niños a las consultas, con el riesgo que ello implica en la salud de los más pequeños. Esta ausencia de consultas provoca atrasos en el cumplimiento del Calendario de Vacunación, sobre todo en el primer año de vida, donde se concentra la mayor cantidad de vacunas para prevenir enfermedades muy graves (meningitis, neumonías, sarampión, etc.) Se observa abandono temprano de la lactancia materna, alimentación complementaria inoportuna en menores de un año, inadecuado acompañamiento a las familias en las etapas madurativas del niño y diagnóstico tardío de patologías, que con controles de rutina pueden ser detectadas precozmente. Otra preocupación es la demora en consultas de urgencia. Se observa una tardanza exagerada y muy peligrosa de consultas ante cuadros con síntomas claros por lo que están aumentando las internaciones por complicaciones que podrían haberse evitado con una consulta más precoz, como neumonías con derrame y apendicitis con peritonitis, entre otras. Otra alarma la constituyen los pacientes con enfermedades crónicas (diabetes, cardiopatías, enfermedades respiratorias crónicas, etc.) Todas estas patologías necesitan control periódico y la falta de consulta trae aparejadas importantes complicaciones. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) enfatiza que están generadas las condiciones para una consulta pediátrica segura, ya sea en Instituciones o consultorios, para las consultas de control y de urgencia, para el paciente y su acompañante. Esto se cumple mediante protocolos muy estrictos que promueven el alejamiento temporal de turnos, distanciamiento en salas de espera, equipos de protección. La SAP recomienda: - Mantener las consultas y controles necesarios, solicitando turnos programados. - Realizar todos los controles de salud, principalmente en menores de un año y así anticiparse a cualquier dificultad que pudiera surgir. - Respetar estrictamente los horarios estipulados, normas de higiene y distanciamientos. - Cumplir con el Calendario de vacunación. - Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad - Usar adecuadamente alternativas no presenciales de consulta (WhatsApp/Telemedicina), sabiendo que no reemplazan a la consulta presencial, en la que se realiza un examen clínico más profundo. Hoy más que nunca debemos acompañar y escuchar qué nos están diciendo los niños, qué piensan, cómo se sienten y cuáles son sus temores. Dra. Andrea Gianaculopulo, Médica Pediatra (M.P 57372) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

