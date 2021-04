» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 21/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Atletismo:

El equipo Tricolor cosechó 17 medallas en el evento que se desarrolló en Mar del Plata. Aaron Retamar ganó en 200 y 400 metros, mientras Julieta Rodríguez lo hizo en Lanzamiento de Jabalina. También se colgaron el oro las postas 4x100 Damas y la 4x400 Caballeros. El pasado fin de semana, en el estadio Justo Román de Mar del Plata, se desarrolló el Campeonato Provincial de Pista y Campo de la categoría Sub 20, competencia que fue organizada por la Federación Marplatense y la Federación Atlético de la Provincia de Buenos Aires. Y que contó con una gran participación del equipo del Club Ciudad de Campana, que alcanzó un total de 17 medallas, cinco de ellas de oro. Entre los atletas entrenados por el profesor Diego Marquine se destacaron Aaron Retamar, ganador de las pruebas de 200 y 400 metros llanos; y Julieta Rodríguez, quien conquistó el primer puesto en Lanzamiento de Jabalina. Las otras dos medallas doradas que sumó el Tricolor llegaron en carreras de postas: en la 4x100 Damas se impuso el cuarteto conformado por Yazmín Arapey, Aylen Hernandorena, Sofía Carmona e Iara López; mientras en la 4x400 Caballeros festejaron Bruno Godoy, Ulice Villalba, Juan Pablo Lares y Aaron Retamar. Los demás resultados obtenidos por los atletas del CCC que accedieron al podio fueron: -Juan Pablo Lares: 2º en Salto en Alto y 2º en Salto Triple. -Bruno Godoy: 2º en 400 metros con vallas. -Ulice Villalba: 2º en Salto con Garrocha. -Sofía Carmona, Diana Conti, Aylen Hernandorena e Iara López: 2º puesto en 4x400 metros. -Malena Rodríguez: 3ª en 100 metros con vallas. -Milton De Olivera: 3º en Lanzamiento de Bala, 3º en Lanzamiento de Disco y 3º en Lanzamiento de Jabalina. -Julieta Rodríguez: 3ª en Lanzamiento de Bala. -Iara López: 3ª en 400 metros con vallas. Los resultados de la delegación Tricolor en esta competencia Sub 20 que se desarrolló en Mar del Plata se completaron con las actuaciones de Julieta Rodríguez (4ª en Lanzamiento de Disco), Sofía Carmona (4ª en Salto en Largo y 8ª en 200 metros llanos), Malena Rodríguez (5ª en Lanzamiento de Bala y 5ª en Lanzamiento de Jabalina), Daiana Conti (5ª en Lanzamiento de Jabalina y 8ª en 100 metros con vallas), Aylen Hernandorena (5ª en Salto en Largo y 6ª en 100 metros llanos), Bruno Godoy (5º en 400 metros llanos), Ivo Torres (5º en Salto en Largo y 5º en Salto Triple), Ulice Villalba (6º en 400 metros con vallas), Iara López (7ª en 400 metros llanos) y Lautaro Sánchez (8º en 100 metros llanos).

