Hoy debutan Boca Juniors, Racing Club y Defensa y Justicia







El Xeneize visita a The Strongest en Bolivia desde las 19.00. En tanto, La Academia juega en Uruguay frente a Rentistas, mientras el Halcón enfrentará a Independiente del Valle en Ecuador. Anoche, Argentinos le ganó a Nacional, mientras Vélez cayó ante Flamengo. La edición 2021 de la Copa Libertadores ya se encuentra en marcha, con toda su historia y su mística detrás. Y ayer ya debutaron dos equipos de nuestro país. Por el Grupo F, Argentinos Juniors venció 2-0 como local a Nacional de Montevideo con goles de Gabriel Ávalos y Emanuel Herrera. En cambio, Vélez Sarsfield comenzó con el pie izquierdo: cayó 3-2 como local frente a Flamengo por la primera fecha del Grupo G. Los de Liniers estuvieron dos veces en ventaja gracias al doblete de Lucas Janson, pero el Mengao terminó dando vuelta el marcador con un tanto del uruguayo Giorgian de Arrascaeta. Este miércoles llegará el turno de otros tres conjuntos argentinos en hacer su presentación en la fase de grupos. Boca Juniors debutará como visitante frente a The Strongest, en la altura de Bolivia. desde las 19.00 horas. Para este encuentro, el DT Miguel Ángel Russo cuenta con numerosas bajas: por protocolo Covid faltarán Esteban Andrada, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Jorman Campuzano y Edwin Cardona, mientras que por lesión serán bajas Mauro Zárate, Diego González, Eduardo Salvio y Cristian Pavón. Además, Carlos Tevez fue preservado y no viajó con la delegación, al igual que Framk Fabra, quien está suspendido. El partido corresponde al Grupo C que se abrió ayer con una sorpresa: Barcelona de Guayaquil venció 2-0 como visitante a Santos de Brasil y picó en punta en la zona. Por su parte, Racing Club debutará en Uruguay, donde enfrentará a Rentistas por la primera fecha del Grupo E. El cotejo comenzará a las 21.00 horas y tendrá al defensor campanense Leonardo Sigali entre los titulares de La Academia. Esta zona se puso en marcha anoche, con goleada del San Pablo: el equipo que dirige Hernán Jorge Crespo superó 3-0 en Perú a Sporting Cristal con un gol de Martín Benítez (exIndependiente). Finalmente, el tercer equipo argentino que se presentará hoy será Defensa y Justicia, flamante campeón de la Recopa Sudamericana. Por la primera fecha del Grupo A tendrá un duro compromiso: visitará a Independiente del Valle de Ecuador desde las 21.00. En el mismo horario también jugarán Universitario de Perú vs Palmeiras de Brasil, los otros dos integrantes de la zona. Para mañana jueves quedará el debut de River Plate frente a Fluminense como visitante. EL RESTO Ayer, en la primera noche de la fase de grupos de esta Copa Libertadores 2021, Always Ready de Bolivia le ganó 2-0 como local a Inter de Porto Alegre; y Deportivo Táchira superó 3-2 en Venezuela a Olimpia de Paraguay. Hoy también jugarán: La Guaira de Venezuela vs Atletico Mineiro de Brasil, América de Cali vs Cerro Porteño de Paraguay y Unión La Calera de Chile vs Liga Universitaria de Quito.



EL CAMPANENSE LEONARDO SIGALI VOLVERÁ HOY A LA TITULARIDAD CUANDO RACING SE PRESENTE ANTE RENTISTAS EN URUGUAY.



