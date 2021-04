Se controlará el cumplimiento de la capacidad de clientes en cervecerías, bares y restaurantes

Los operativos comenzarán en las próximas horas. Se supervisará que los locales gastronómicos no superen el 30% de aforo establecido por Provincia para Fase 3. El Municipio intensificará el control del cumplimiento de la capacidad máxima de clientes en cervecerías, bares y restaurantes además de la correcta aplicación de todos los protocolos vigentes. En los operativos, que se iniciarán en las próximas horas, se verificará que los locales gastronómicos no superen el 30% de aforo fijado por la Provincia para la Fase 3. Según informaron desde la Dirección de Inspecciones, se establecerá el número máximo de personas para cada local de acuerdo a sus dimensiones. Cada uno, además, tendrá en el ingreso un cartel informativo con la capacidad máxima para que también los vecinos puedan corroborar el cumplimiento de la ocupación. En caso que no, podrán denunciarlo a través de la Mesa de Enlace.





