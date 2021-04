Cayeron al asfalto tras colisionar en su moto con un Fiat Weekend. Terminaron en el Hospital. Una joven pareja fue trasladada por el SAME al Hospital San José el lunes a media mañana, luego de que protagonizaran un accidente con su moto en el encuentro de la avenida Perón y Falucho. La peor parte se la llevó la mujer, quien viajaba de acompañante. Según fuentes policia-les, la Honda Wave se trasladaba por Perón en dirección a Varela, al tiempo que el Fiat Weekend, conducido por una mujer, lo hacía por Falucho en dirección al río Paraná. Del operativo participó personal del Comando Patrulla y de Policía Científica.

La moto terminó debajo del auto y quedó inutilizada.

#Dato Choque de auto y moto en Falucho y Av. Perón. La conductora del Fiat Palio Weekend, encandilada por el sol, no vio la Honda Wave que venías por Perón desde Av. 6 de Julio. Una joven y un muchacho trasladados por SAME al hospital San José. CP zona 4, Policía Científica. pic.twitter.com/E5PqZlJ7eh — Daniel Trila (@dantrila) April 19, 2021

Pareja lesionada

