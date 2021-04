La diputada por la Primera Seccional Electoral destacó los programas que implementa la cartera de Mara Ruiz Malec tendientes a preservar las fuentes laborales en contexto de pandemia. Preservar la fuente laboral en tiempos de pandemia es prioridad. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires así lo entiende, desplegando un variado abanico de programas para asistir a los trabajadores en situación de vulnerabilidad. Acciones que la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, repasó en una reunión mantenida con legisladores y concejales del Frente de Todos de toda la provincia de Buenos Aires, en el marco del Foro Legislativo. Entre ellos estuvo la diputada provincial Soledad Alonso, titular de la Comisión de Trabajo de la Legislatura Bonaerense, quien coordinó el encuentro y destacó la estrategia del gobierno de Axel Kicillof para acompañar a los vecinas y vecinas durante esta crisis sanitaria que, con las restricciones que implica, complica sus ingresos. "La reunión se realizó por la iniciativa de Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, y contó con la presencia de Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados. La ministra expuso las diferentes políticas de fomento al empleo que desde su cartera están llevando a cabo y que resultan fundamentales para mantener las fuentes de trabajo en el contexto de pandemia que nos encontramos atravesando", detalló Alonso. Una de esas iniciativas es Preservar Trabajo, que tiene por objeto "contribuir al sostenimiento de las fuentes y puestos laborales en sectores de la actividad económica particularmente afectados por el aislamiento". Implica aportes para la reactivación o reconversión de las micro y pequeñas unidades productivas "con el propósito de sostener y fortalecer las fuentes y puestos de trabajo existentes" en territorio bonaerense. "La asistencia económica del programa consiste una prestación monetaria no reembolsable, asignada a los trabajadores en forma individual y que no puede superar el 50% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil", precisó Alonso. Por otra parte, Ruiz Malec recordó que a través de la Ley Provincial N° 13.136 se declaró de interés provincial la promoción de las unidades económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) que tengan lugar en el marco de la Economía Popular. "Tiene como finalidad -comentó Alonso- formalizar la actividad económica y productiva y el autoempleo, promover la capacitación, apoyar las organizaciones que tienen base en la familia, la solidaridad y la cooperación, alcanzar formas asociativas que permitan el sostenimiento del emprendimiento y brindar asesoría y consultoría sobre producción, comercialización y gestión". La ministra Ruiz Malec también hizo hincapié en promover el cumplimiento del cupo de discapacidad establecido por ley así como del Registro Sacayán que establece la reserva del 1% del cupo de personal para destinarlo a personas transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público.



Participaron legisladores y concejales del Frente de Todos, entre ellos la edil Romina Carrizo de Campana.





Alonso coordinó la reunión que encabezó Otermín, titular de la Cámara baja de la Legislatura Bonaerense. CON FUERZA DE LEY Alonso se refirió a tres leyes que fueron aprobadas por la Legislatura Bonaerense. Una de ellas es el nuevo régimen simplificado de Ingresos Brutos que prevé beneficiar a cerca de un millón de monotributistas que empezarán a abonar una suma fija por mes de acuerdo a su categoría de IIBB y no deberán presentar más la declaración jurada en forma mensual ante ARBA. También se sancionaron las moratorias de ARBA para contribuyentes, pymes y agentes de retención que buscan regularizar las deudas impositivas con quitas de hasta el 100% en multas e intereses para empresas, pymes y particulares. Además abarca las deudas del Impuesto Inmobiliario, Automotores y Embarcaciones Deportivas, contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. "Son instrumentos necesarios que se complementan con las medidas tomadas por el gobernador Kicillof y el presidente Alberto Fernández para ayudar a los sectores más desprotegidos. Se estima que beneficiará a 3 millones de contribuyentes y su impacto alcanzará a alrededor de 5.000 empresas, abarcando a 3.800 agentes de recaudación", destacó Alonso. Por último, se convirtió en ley la moratoria para los colegios privados, que establece un aplazamiento en el pago de deudas para las instituciones que vieron reducidos sus ingresos por la pandemia de coronavirus. TERGIVERSACIÓN La diputada provincial le exigió a Juntos por el Cambio en Campana que deje de "tergiversar sus dichos" y le pidió que destine los fondos de la pauta oficial invertidos en distribuir gacetillas de prensa "a la difusión de las medidas de prevención sanitarias y reglamentación vigente". "Lamento que el oficialismo local utilice la pauta oficial municipal para tergiversar mis dichos sobre el estado de la pandemia en Campana en lugar de destinarla a la difusión de las medidas de prevención sanitarias y reglamentación vigente según la fase en que nos encontramos encuadrados los vecinos campanenses", manifestó la legisladora.

Legislatura bonaerense:

Alonso participó de una reunión con la ministra de Trabajo provincial

