Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. TRABAJO INCOMPLETO "Iguazú y La Cumbrecita (Las Lomadas) se cayó un árbol, vino la Municipalidad cortó el tronco pero las ramas quedaron sobre la calle" muestra Sandra.



LA IMPORTANCIA DEL ZANJEO "Hace un tiempo ya la Municipalidad hizo todo el zanjeo nuevo tanto de la calle Blanco como la de la calle Torres pero los vecinos no lo mantienen. Aparte esta semitapado el caño que pasa en esa esquina porque hay mucha agua en los dos lados de la calle Torres. Además la zanja repleta de yuyos" muestra Luis Alberto.



DEBERÍA SER ESPACIO PÚBLICO "Las personas que deben tomar el colectivo en la parada de Av. Sarmiento casi esquina Av. Ameghino no pueden acercarse a la parada por la suciedad permanente en el lugar, por las personas en situación de calle, pero lo peor sobre Av. Ameghino casi Av. Sarmiento en la vereda sur han creado su baño donde a la vista de las personas que transitan una verdadera vergüenza. Sr. Intendente espero tome alguna medida al respeto, al supervisor de calle debería actuar con mayor responsabilidad" muestra Ricardo.

#QuejaVecinal pérdida de agua potable reclamada varias veces. Deja sin agua a las viviendas por falta de presión. Colectora Sur, Rivadavia 1422 #Campana. Se está deteriorando la vereda. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/fCaRRQ044Q — Daniel Trila (@dantrila) April 21, 2021 #QuejaVecinal basura en Castilla y General Savio. #ComoRecibimos Estoy notando que en Savio y Castilla cada vez hay más basura tirada, no sé quién tirara la basura ahí, pero si vemos a alguien haciéndolo tratemos de decirle que no es basural! Nos van a tapar la mugre!!!‍♂‍♂ pic.twitter.com/Hz07VL0Nk7 — Daniel Trila (@dantrila) April 19, 2021 #QuejaVecinal caño roto, pérdida de agua potable en Salmini y Paso #Campana. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/ggg2GtPDPP — Daniel Trila (@dantrila) April 19, 2021 SON BUENAS #Dato personal de Parques y Jardines de la Municipalidad de #Campana realizó el parquizado y limpieza del cantero que divide la calle Antártida Argentina del playón del Parador La Carmela, también conocido como Travel. Las plantas autóctonas fueron cuidadosamente conservadas. pic.twitter.com/H0JFE6d07E — Daniel Trila (@dantrila) April 18, 2021

22 de Abril de 2021:

Quejas Vecinales

