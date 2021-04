Se trata de Agustina Propato, senadora por la segunda sección electoral y pareja de Sergio Berni. "Me ha pasado varias veces en este recinto que por alguna razón extraña parece que soy invisible a los ojos de la Presidencia", dijo, tras que Magario ignorara darle la palabra durante un debate. En la sesión del Senado bonaerense del lunes afloró de la peor manera una de las tensiones que arrastra el bloque del Frente de Todos. La secuencia, que ocurrió en pleno debate parlamentario y no encontró resonancia en la prensa, sorprendió a propios y extraños. El baldazo de agua fría llegó cuando la presidenta de la Cámara baja, Verónica Magario, le otorgó la palabra al senador Marcelo Feliú, quien le advirtió que su par Agustina Propato estaba pidiendo hablar sin éxito. Visiblemente molesta la legisladora de Zárate directamente acusó a Magario de "proscribirla". "Gracias senador Feliú por avisar que estoy solicitando la palabra, me ha pasado varias veces en este recinto que por alguna razón extraña parece que soy invisible a los ojos de la Presidencia", arrancó su duro descargo público Propato en medio de la sesión. A continuación, la senadora -acaso mostrando el estilo frontal que comparte con su esposo, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni- le dio una verdadera clase de moral peronista a la matancera, que terminó con la dura acusación de "proscripción". "La verdad que cualquier militante que revista en las filas de nuestro movimiento de liberación con una historia de proscripción no puede bajo ningún punto de vista cometer el mismo error de proscribir la palabra de un representante del pueblo bonaerense", arremetió. El episodio quedó en pausa por el discurso de la senadora que apuntó a cuestionar las críticas de Juntos por el Cambio a la suspensión de clases presenciales. Luego, el desaguisado continuó al final de la alocución de Propato cuando Magario intentó pedirle disculpas. Ni bien terminó de hablar la legisladora se levantó de la silla que ocupaba sin darle la chance a la vicegobernadora a que haga su descargo. "Senadora gracias, le pido disculpas por no haber darle antes la palabra, justo cuando estábamos por votar me dio cuenta, pensaba darle la palabra después", dijo Magario.



Agustina Propato, senadora por la segunda sección electoral y pareja de Sergio Berni



Una senadora de Zárate acusó a Magario de "proscribirla" en los debates de la Legislatura

