Efemérides del día de la fecha, 22 de Abril

DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 63/278 en el año 2009, en este día se reconoce a la Tierra y sus ecosistemas como el hogar común de la humanidad por lo que se remarca la importancia de generar acciones que contrarresten el cambio climático y detengan el colapso de la biodiversidad. El tema de este año es "Restaurar nuestra Tierra" y tiene el propósito de incentivar a las personas a actuar con "urgencia y esperanza" y generar un cambio hacia una economía más sostenible tanto para las personas como para el planeta: "Restaurar nuestros ecosistemas dañados ayudará a acabar con la pobreza, a combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva". Según la ONU, alrededor de un millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción y, cada año, se pierden aproximadamente 10 millones de hectáreas de bosques. A su vez, advierte que los ecosistemas sanos protegen a las personas de las enfermedades debido a que la diversidad de especies dificulta la propagación de patógenos: "Estamos íntimamente interconectados con la naturaleza, nos guste o no. Si no cuidamos la naturaleza, no podemos cuidar de nosotros mismos" expresó Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).



FALLECE MARCOS MUNDSTOCK Marcos Mundstock nació el 25 de mayo del año 1942 en Santa Fe. Radicado en Buenos Aires desde los 7 años, Mundstock comenzó a estudiar Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y locución en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). En el coro de la Facultad de Ingeniería conoció a Daniel Rabinovich, Jorge Maronna, Carlos Núñez Cortés y Gerardo Masana, con quienes integró "I Musicisti" desde el año 1965 hasta el año 1967. En este último año, formaron "Les Luthier", agrupación en la que Mundstock creó al personaje Johann Sebastian Mastropiero y provocó las carcajadas del público durante años: "Hacer textos para ser escuchados tiene su clave: deben llevar el remate en la última palabra del párrafo". Paralelamente a "Les Luthier", Mundstock fue locutor de radio y televisión y redactor publicitario; asimismo, actuó en las películas "No sos vos, soy yo" (2004), "Roma" (2004), "Torrente 3: El Protector" (2005), "Mi primera boda" (2011) y "El cuento de las comadrejas" (2019). Falleció en el año 2020 en Buenos Aires.



"LIKE A PRAYER" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1989, el sencillo "Like a prayer" de Madonna destronaba a "She drives me crazy" de "Fine young cannibals" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Like a prayer" (1989) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Patrick Leonard, la canción es considerada "muy personal" por la artista: "Es un tema que escribí desde el corazón y que percibo muy espiritual. Yo sentía que podía generar un gran impacto y así fue".



