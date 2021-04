¿Qué es el CV Ciego y por qué es una tendencia?

De acuerdo al informe de LinkedIn "Gender Insights Report: How women find jobs differently", los reclutadores están un 13% menos dispuestos a visitar los perfiles profesionales de mujeres que los de hombres y un 3% menos inclinados a contactar a una candidata luego de visitar su perfil. Por supuesto, estas estadísticas podemos aplicarlas a otro tipo de búsquedas, fuera de la plataforma de LinkedIn, y la realidad es que la presencia de sesgos inconscientes continúa siendo algo muy común en muchos procesos de reclutamiento. El género es solo una de las maneras en las que puede manifestarse el prejuicio durante la selección de candidatos: la edad, nacionalidad o aspecto físico también pueden impactar negativamente en la toma de decisiones. En Bumeran existe CV Anónimo, una funcionalidad que le permite a las empresas no ver la foto, el género, la edad ni la nacionalidad de las personas que se postulan a las búsquedas. De forma tal que lo único que importe a la hora de iniciar un proceso de selección sea el talento. El CV ciego puede ayudar tanto los candidatos como a las organizaciones a evitar la discriminación y fomentar la inclusión en las búsquedas laborales. En esta nota te contamos qué es y por qué es una tendencia: El CV ciego y su popularidad Es un modelo de currículum que se popularizó en 2017 cuando Dolors Montserrat, la entonces ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, propuso su introducción para evitar la discriminación en los procesos de contratación. Este nuevo modelo de CV propone la reestructuración de la información de un currículum tradicional para eliminar datos como la fotografía, la edad, el género, el lugar de residencia, la nacionalidad y otros datos que puedan influenciar la decisión de los reclutadores. Entonces, el foco de un CV ciego está en la experiencia y habilidades de un candidato y no en sus características individuales. Actualmente, cada vez más organizaciones alrededor del mundo optan por la selección de candidatos "a ciegas" y adaptan sus políticas para implementar este método, en muchos casos, impulsados por iniciativas estatales. En la Argentina, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está desarrollando una iniciativa público privada para la igualdad en el mercado de trabajo y empresas como Farmacity, Globant, Banco Ciudad, Manpower, Quilmes, Grupo Insud, Blue Star Group y más, ya se comprometieron con este programa. Beneficios de implementar y utilizar un CV ciego ¿Quiénes se benefician del CV ciego? Por una parte los candidatos, quienes no deben temer que su apariencia física, discapacidad, avanzada edad, raza o identidad de género opaque su experiencia y capacidad o limite sus opciones profesionales. Y por la otra, las empresas que no solo reducen las posibilidades de perder a los mejores y más adecuados talentos, sino que además, enriquecen la política de Responsabilidad Social Empresarial de la organización. Cómo convertir un CV tradicional en uno ciego ¡Con solo un par de modificaciones podés transformar tu currículum cronológico tradicional en un CV ciego! Solo debés asegurarte de omitir tu fotografía, no mencionar tu nacionalidad ni incluir tu dirección, nombre, edad, fecha de nacimiento o género y utilizar un tono impersonal al redactar tu experiencia laboral. Te compartimos algunos pasos a seguir para crear un CV ciego a partir de tu currículum existente: 1. En el espacio que ocupaba tu foto, agregá solo tus iniciales. 2. En lugar de tus datos personales, incorporá una descripción de tu perfil profesional. 3. Como datos de contacto podés mantener un teléfono y un mail impersonal que no incluya tu nombre. 4. Redactá tus objetivos profesionales y tu experiencia laboral de manera impersonal, resaltando tus logros y no las empresas en las que trabajaste. Recordá que no es obligatorio que incluyas el nombre de las instituciones en las que completaste tu formación académica, ni su ubicación.



