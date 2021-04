Informan pérdidas millonarias en Vaca Muerta por los bloqueos y cortes de ruta

Las protestas de trabajadores autoconvocados de la Salud en Neuquén, que llevan ya dos semanas, "afectan de forma directa a la mayoría de las operaciones en yacimientos hidrocarburíferos en la provincia", señalaron desde la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, que pidió la "urgente normalización" de la situación. En una nota enviada al Ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro, pero con copia al Gobernador Omar Gutiérrez, al Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y al Secretario de Energía de la Nación, Norman Darío Martínez, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) reclamó "gestiones" y "medidas" para "lograr la urgente normalización de las condiciones de acceso para retomar el ritmo normal de las actividades hidrocarburíferas en la provincia". El problema comenzó el pasado 7 de abril, cuando trabajadores autocon-vocados de la salud de Neuquén iniciaron bloqueos y cortes en Vaca Muerta y otras zonas petroleras de la provincia en reclamo de mejores condiciones salariales. Desde la CEPH explicaron que estas acciones "impiden el relevo y traslado de trabajadores petroleros y contratistas, así como de equipos e insumos necesarios para la continuidad de la explotación de los yacimientos, en condiciones seguras y de salubridad", al tiempo que "afectan también el normal movimiento de los trabajadores para operar las plantas, e impactan en la operación de los pozos productivos de Vaca Muerta" y "la disponibilidad de recursos y víveres para continuar las operaciones, incluyendo alimentos, agua potable y gasoil". Además, detallaron que "las dotaciones mínimas para mantener la producción y la seguridad de las operaciones no pueden ser relevadas al final de cada rotación" y que, en este marco, "las empresas de la CEPH se verán obligadas a disminuir la cantidad de personal en sus operaciones a fin de proteger a sus trabajadores y racionalizar víveres, con el consecuente impacto adicional en los niveles de producción". La Cámara también advirtió que esta situación no permite la puesta en producción de nuevos pozos "indispensables para abastecer las necesidades de gas y petróleo de este invierno en nuestro país" y que, actualmente, Vaca Muerta tiene paralizados 25 equipos de perforación y 6 de fractura. "Las empresas productoras de hidrocarburos venían invirtiendo intensamente para lograr abastecer las necesidades de gas y petróleo de hogares e industrias del país ante el próximo invierno", remarcaron desde la CEPH, que comunicó que esta situación que se está dando en Neuquén "obligará a nuestro país a importar con sentido de urgencia más combustibles líquidos (gasoil y fuel oil) o GNL (Gas Natural Licuado) a través de los barcos regasificadores, por un costo aproximado adicional para la balanza comercial argentina de 190 millones de dólares". Y agregó: "A ello se sumarán montos adicionales en la medida en que se mantengan las demoras por la persistencia de los bloqueos, a razón de 13 millones de dólares diarios". En esa línea, el texto que la Cámara le envió a las autoridades provinciales y a los funcionarios nacionales también explica que "la producción perdida por estos retrasos demandará varios meses en recuperarse, dada la escasa disponibilidad en el mercado local de los equipos requeridos para fracturar los pozos y sus servicios asociados" y que, además, existirá en los próximos meses una menor producción de petróleo crudo con motivo de las restricciones y ello resultará en menos exportaciones para el país". En este escenario, añadieron, Argentina "deberá reemplazar el gas natural para la generación eléctrica por combustibles líquidos, más caros y más contaminantes, para poder liberar gas para los hogares argentinos y/o para no cortarle el gas a las industrias durante el próximo invierno". Para la CEPH, el impacto directo estimado que los cortes de ruta han causado hasta el momento en la producción de gas natural y petróleo crudo en Neuquén es de 380 millones de metros cúbicos en la producción de gas para el próximo invierno (25 millones diarios), lo que equivale a 13 millones de dólares aproximadamente. Además, se detalló que el impacto en la producción de petróleo para los próximos meses es del orden de los 60 mil metros cúbicos. "Todo ello se suma a las pérdidas y costos improductivos por decenas de millones de dólares para las operadoras, compañías proveedoras y de servicios entre las cuales se encuentran muchas empresas pymes neuquinas y sus trabajadores", resalta el comunicado.

LA CEPH DETALLÓ LOS DIFERENTES IMPACTOS QUE TIENE PARA EL PAÍS LA PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN VACA MUERTA. SIGUEN LAS PROTESTAS EN NEUQUÉN Los trabajadores autoconvocados de la salud, que ya llevan dos semanas de protestas en las rutas, cortarán este jueves desde las 7 de la mañana el puente carretero que une Neuquén con Cipolletti (Río Negro). Organizaciones sociales acompañarán la acción y se plegarán a la medida. Los bloqueos persisten desde el miércoles 7 de abril y desde el pasado sábado no se reanudó la mesa de negociación establecida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) entre el Gobierno y los trabajadores autoconvocados de la Salud. La última propuesta de la Provincia fue la de sumar 10 mil pesos a los 30 mil ofrecidos en concepto de suma no remunerativo, denominada "Bono Covid". Pero las asambleas en los más de 20 cortes en toda la provincia resolvieron rechazar de forma unánime esta oferta, intensificaron las medidas y, por ende, la mediación quedó estancada.

Informan pérdidas millonarias en Vaca Muerta por los bloqueos y cortes de ruta

